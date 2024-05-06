俄通緝澤倫斯基 烏國︰證明俄無計可施

烏克蘭軍隊4日在東部頓內茨克地區，擊落1架俄軍蘇愷-25攻擊機。（路透檔案照）

2024/05/06 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯媒體四日引述內政部的通報報導，俄國已將烏克蘭總統澤倫斯基列入通緝名單，理由是涉嫌不明確的刑事罪名。烏克蘭外交部隨即發表聲明，痛批此舉證明「俄國政府和宣傳機器已陷入絕境」，並表示俄方的指控毫無根據，只是為了轉移國際社會對其侵略行為的注意力。

俄羅斯內政部的通緝名單中，除了澤倫斯基，還包括烏克蘭前任總統波洛申科、烏克蘭陸軍司令帕夫柳克，以及多名烏克蘭和北大西洋公約組織（NATO）國家的官員與議員，包括愛沙尼亞總理卡拉斯、國務卿彼得柯普，以及立陶宛文化部長凱瑞斯等人。其中，愛沙尼亞總理卡拉斯積極呼籲向烏克蘭提供援助，並對俄國實施更嚴厲制裁。

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美聯社報導，俄國二月間曾表示，將通緝卡拉斯，是因為該國首都塔林進行撤除蘇聯時期留下的紅軍士兵紀念碑，被視為掃蕩過去威權殘餘象徵。同為北約成員的拉脫維亞、立陶苑和波蘭，也先後拆除蘇聯佔領時期的紀念碑遺跡。俄羅斯有針對「重現納粹主義」的法律，包括懲治對戰爭紀念碑的「褻瀆」行為。

俄羅斯也將愛沙尼亞國務卿彼得柯普、立陶宛文化部長凱瑞斯等人，以及去年對俄羅斯總統普廷簽發戰爭罪行逮捕令的國際刑事法院（ICC）檢察官，也列入通緝名單。此外，俄羅斯還指控烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫涉嫌「恐怖活動」，包括允許部隊派遣無人機襲擊俄羅斯基礎設施。

戰情方面，五日東正教復活節當天，俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲，出動廿四架伊朗製「見證者」（Shahed）自殺式無人機，攻擊烏克蘭南部、中部和東北部地區，其中廿三架被烏克蘭防空系統擊落。

烏軍擊落俄蘇愷-25攻擊機

烏國總統澤倫斯基在四日晚間的視訊談話中表示，烏克蘭機械化步兵第一一○旅當天在東部頓內茨克地區，擊落一架俄軍蘇愷-25（Su-25）攻擊機。這是自俄羅斯前年二月入侵烏克蘭以來，第三四九架被擊落的俄羅斯飛機。

俄羅斯內政部已將烏克蘭總統澤倫斯基列入通緝名單，理由是涉嫌不明確的刑事罪名。 （歐新社檔案照）

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