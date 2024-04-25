布林肯1年內2度訪中 難有突破

美國國務卿布林肯24日抵達中國上海，預定會見商界及青年代表，26日前往北京，可能會見中國國家主席習近平。圖為布林肯在美國駐中國大使伯恩斯陪同下，走訪豫園老街。（法新社）

2024/04/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿布林肯廿四日抵達中國，展開為期三天的訪問行程，可望與中國國家主席習近平會面，雙方將就從經貿、TikTok、烏克蘭、中東到台灣等雙邊與國際議題交換意見，甚至為美國總統拜登日後訪中鋪路。不過，由於雙方歧見難除，再加上中方已事先透過官方媒體給布林肯「下馬威」，分析家認為，布林肯此行難有重大突破。

可能為拜登訪中鋪路

這是布林肯在去年六月美中關係緊繃之際訪問中國後，一年內二度訪中。他在廿四日午後飛抵上海，預定會見商界領袖、向學生發表演說，以及觀看籃球比賽；廿六日將轉往北京與中國外交部長王毅舉行會談。儘管目前並不確定布林肯會與習近平會面，但從他去年美中關係不睦時也曾見到習近平來看，這次受邀訪中與習會面應不成問題，遑論他此行還可能為拜登日後訪中鋪路。

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美中關係雖在去年十一月加州「拜習會」後逐漸回暖，但分析家直言，就某些方面而言，美中兩國維持穩定關係有如鏡花水月。從美國國會指控北京直接補貼「芬太尼」原料製造與出口、美國國會通過法案強制出售TikTok在美業務、拜登呼籲提高中國鋼鋁關稅，到美方不排除祭出懲罰以因應中國產能過剩，華府因年底總統大選加碼狂打抗中牌，北京則指控美國蓄意遏制中國崛起。

上海復旦大學教授吳心伯認為，布林肯此行並非易事；中國社會科學院美中關係專家呂翔（譯音）也說，布林肯訪中期間的談判，將在頗為緊張的氣氛下進行。美國智庫「蘭德公司」資深研究員何天睦（Timothy Heath）更直言，布林肯此行難有重大突破。

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