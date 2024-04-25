美拍板TikTok不賣就禁 大限270天

部分TikTok內容創作者在國會山莊外聚集，反對這項禁令。（美聯社）

2024/04/25 05:30

參院通過法案 TikTok將提訴訟

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦參議院廿三日通過的援外法案，包括要求中國「字節跳動」公司自「抖音」國際版TikTok撤資，總統拜登廿四日簽署這項法案生效後，就開始倒數二七○天，TikTok「不賣就禁」。

禁母公司掌握內容演算法

原本眾議院通過的版本定出的期限是一八○天，但是部分關鍵參議員認為，對於一項牽涉數百億美元的交易而言，這個期限太短，因此參院版延長期限為二七○天，而且若屆時字節跳動出售TikTok案正在進行中，期限還可再延長三個月。法案也禁止字節跳動繼續掌握攸關TikTok向用戶呈現內容的演算法。

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參議院商務委員會主席肯特威爾說，「國會並不是為了懲罰字節跳動、TikTok或是其他任何公司而採取行動」，「而是為了要防止外國敵手進行刺探情報、監視、惡意活動、傷害易受影響的美國人、我國三軍以及政府人員」。

FBI：字節跳動受制於中國

聯邦調查局（FBI）局長瑞伊廿三日受訪時重申TikTok帶來的安全疑慮。他說，字節跳動「受制於中國政府」，中國「每天都在設法偷我們的人工智慧、駭取美國技術」，美國人必須思考，TikTok的「強大、易用、能耐和管控權」都掌握在中國政府與情報機關手裡。

反對者認為，中國依然可從別的管道輕易獲取美國人個資，包括透過商業數據經紀人。針對這一點，法案中有一條款，將數據經紀商向北韓、中國、俄羅斯、伊朗或這些國家的實體，出售或出租「個人身分識別敏感數據」列為違法。不過美國公民自由聯盟（ACLU）認為，該條款文字太過籠統。

中國外交部發言人汪文斌廿四日對此表示，已清楚表明中方原則立場，沒有需要補充的訊息。之前中國曾表達反對強迫出售TikTok。TikTok美洲公共政策負責人貝克曼上週末指出，「在這項法案到簽署的階段，我們將上法院提出訴訟」，「這只是這個漫長過程的開始，而非結束」。

砸逾2.2億遊說阻擋法案

美國財經媒體CNBC廿三日報導，根據新的遊說揭露報告，今年以來，字節跳動和TikTok已經花了超過七百萬美元（約二．二億台幣）遊說，試圖阻止國會通過此案；其中光是字節跳動今年第一季在TikTok內部遊說部門，就砸下二六八萬美元遊說國會和聯邦官員，這還不包括支付給外部顧問的費用。另外，TikTok今年還花了四五○萬美元大打電視、數位廣告，力抗該法案。

一些TikTok的內容創作者廿三日在國會山莊外聚集，反對強制分拆。一名網紅說，「如果在TikTok上的資料不安全，那我要問，為什麼拜登總統在TikTok上開設帳號？」

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