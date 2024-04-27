台中女教師與國中女「百合戀」！會考當天還上摩鐵親熱丟教職

楊姓女教師與女學生發展出百合之戀，發生性關係5次，她當庭向女學生父親道歉，獲得原諒而宣告緩刑。（情境照）

2024/04/27 11:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅24歲的楊姓女國中教師，竟與未滿16歲女學生，發展出女女同性的「百合戀」，她還在女學生國中會考、畢業典禮當天，以及畢業之後，載女學生到汽車旅館發生5次性行為，楊女案發後丟工作，台中地方法院審理時，楊女當庭道歉，女學生父親強調，不要求賠償，只希望楊女不要再聯繫女學生，法院判處徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年，條件是緩刑期間禁止楊女與女學生有任何聯繫。

判決書指出，楊女是台中市一所國中的教師，被害女國中生年滿14歲，但未滿16歲，是楊女任教國中的應屆畢業生，去年（2023年）5月至8月間，楊女對女學生有5次猥褻或性交行為，去年5月20日凌晨（國中會考當天）、6月14日（畢業典禮）中午，她兩度開車載女學生到汽車旅館，抱住及親吻女學生，用嘴吸吮女學生頸部並造成吻痕（俗稱種草莓），撫摸女學生胸部與下體，兩度猥褻得逞。

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女學生畢業之後，去年7月15日晚間，楊女在住處抱住與親吻女學生，撫摸胸部與下體；7月18日上午10時許，楊女開車載女學生到汽車旅館內，抱住及親吻女學生，之後撫摸女學生胸部，並發生性行為1次，當天下午，楊女又於汽車旅館內抱住女學生，撫摸臉部、背部、胸部與下體，台中地檢署認定楊女4次猥褻女學生，1次與女學生性交得逞。

檢方偵查時，楊女否認犯行，她不認為自己的行為是猥褻或性交，她辯稱「我們最多就是親吻跟擁抱，當天女學生要考國中會考」、「畢業典禮當天，我們有擁抱之類的，有觸碰她的背、胸部，當天沒有用手指進入......」、「我有觸碰她身體大腿內側，有輕摸到胸部，不是刻意」。

楊女案發後丟了教職，目前從事物流業，她於台中地方法院審理時坦承犯行，當庭向女學生的父親道歉，女學生之父說，「我們不要求賠償，楊女知錯能改，才是我們要的，希望楊女不要再與女學生聯繫」。

法官考量楊女年僅24歲，年輕識淺、血氣方剛，且終能坦承犯行，態度尚佳，已有悔悟之意，分別依對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻行為罪4次，每次判刑3月，對於14歲以上未滿16歲之女子為性交行為罪1次，判刑5月，應執行6月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，條件是接受法治教育課程2場次；緩刑期間禁止與這名女學生見面、接觸、通話、通信或其他聯絡行為，可上訴。

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