花蓮慈濟醫院中醫師出海賞鯨遊龜山島失聯 船上遺留背包和名片

花蓮慈濟醫院醫師古昌文失蹤。（圖取自花蓮慈濟醫院網站）

2024/04/26 18:22

首次上稿 15:08

更新時間 16:21

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕花蓮慈濟醫院56歲中醫師古昌文赴宜蘭參加研討會，21日告訴家人會到山區步道遊玩，卻失去音訊；家人隔日報警。警方追查發現，古男當天下午隻身一人登船賞鯨、環龜山島，疑似沒有下船，又遇眾多巧合，無人發現；古男背包和名片遺留船上。海巡署已出動協尋。

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古昌文住在花蓮，21日到宜蘭礁溪雪山溫泉會館開會，並告訴家人會到佛光大學校區和附近山區步道走走；家人等不到他，電話也連繫不上，22日向花蓮警方報警，最後的手機定位，是21日下午兩點多於佛光大學附近的林美步道一帶，家屬也在網路社群發布資訊，請山友和大眾協尋。

宜蘭警方和消防到山區協尋，並調閱佛大附近監視器，卻未見古男身影；警方調閱道路監視器，發現古男近中午離開飯店，搭計程車到烏石港，並到漁會一樓櫃台，隻身一人購買船票，並排隊搭上下午一點的賞鯨船。

該船班的行程，僅賞鯨和繞龜山島，未讓乘客登島，並於下午三點十分返回烏石港碼頭；賞鯨船工作人員和岸巡人員清點下船人數，皆符合登船人數，但事後調閱監視畫面，並未發現古男下船身影，工作人員和岸巡人員，可能誤將一名穿便服的解說員，算進人數。

當天結束行程後，工作人員巡視船隻，找到古男背包，背包裡還有古男名片。工作人員致電，電話不通，於是將背包PO上群組失物招領，但未接到任何人的聯繫。由於許多旅客遺失東西之後，會回頭聯繫船隻領回，工作人員對此不以為意。

警方昨天確認古男搭上船後，海巡也按照家屬請求，發動海上與岸際協尋；古男是否落海？船上人員稱未目擊，監視器也沒有拍到；至於古男手機定位，怎麼會在山區？可能是基地台位於較高處，往山下抓訊號，或是電信相關設備跳掉，產生誤差。

海巡署第一岸巡隊出動協尋。（記者蔡昀容翻攝）

監視器畫面拍到花蓮慈濟醫院醫師古昌文（倒數第三位，黃線條後背包）登船畫面，成為最後身影。（記者蔡昀容翻攝）

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