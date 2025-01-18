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    總預算通刪939億元 政院：恐逾4000億元 政府形同被癱瘓

    行政院。 （資料照）

    行政院。 （資料照）

    2025/01/18 22:46

    〔記者蘇永耀／台北報導〕藍白昨在立法院通刪939億元總預算，行政院今晚說，再加上其他提案刪減凍結部分，可能達4000億元以上，減列部分大多都是行政業務經費，如此將導致行政機關難以運作、連基本行政都非常困難；行政院籲請立法院冷靜思考，理性審查總預算案。

    行政院發言人李慧芝表示，媒體宣傳費遭到通刪60%，將使得各部會政策難以傳達宣導，包括非洲豬瘟防疫、農業食安、醫療長照擴大癌篩計畫以及治安防治、反詐反毒甚至交通新制等等，也阻礙了民眾知的權利。此外，行政院新聞傳播處費用也遭提案刪減98%」，國家政策推動傳播以及中英文國情施政資料編譯彙整都被禁止，國人難以得知政府的政策，國際社會也無法知道台灣政府的作為。

    行政院說，施政推展聯繫費用也被提案全數刪除，中央政府無法推展施政，無法透過媒體對外宣傳，也無法步入民間社區，行政院如同被噤聲、被癱瘓、被禁足。

    政院並表示，在野黨的提案當中，各機關國外旅費以及出國教育訓練費也被統刪60％，將嚴重影響與國際的連結，包括洗錢防制、國際金融監管單位合作，資安以及體育外交都將受巨大影響，台灣政府恐怕跨不出台灣。

    行政院重申，有關立法院報復性地減列首長特別費刪減60%，其中包含行政院、法務部等十一機關更遭全數刪除，這些都是年節以及特別勤務或表現的機構加菜金、慰問金等，又或是推廣偏鄉農特產等經費；行政院卓榮泰院長對此特別強調，中央政府首長特別費都是對基層員工的慰問與犒賞，並沒有任何一毛會進到首長的個人口袋，法律也不允許發生這樣的狀況，他也希望，假若立法院要做情緒性的刪減，可以刪他一個人的首長特別費，但其他部會首長的部分，則請立法院高抬貴手，不要刪除。

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