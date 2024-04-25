預測習近平攻台盤算！中國國安部急要求刪除 她驚：認證我說對了？

YouTuber「七七叭叭」上傳影片表示，最近自己和家人被中國國安部找上。（圖翻攝自「七七叭叭TALK」YT）

2024/04/25 19:49

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕帶著家人一起離開中國的YouTuber「七七叭叭」，今天（25日）發布影片表示，最近自己和家人被中國國安部找上，要求她「絕對」要刪除YT上一支分析習近平為何想對台動武的影片，讓她覺得相當奇怪，明明頻道上有這麼多批評中國時政的影片，國安部的人為何堅持要她優先刪掉這部片，「難道國安局（部）的人認證了我的預測？」

時常在YT等平台發表針貶中國時政的「七七」，今天上傳影片表示，中國國安部的人因為沒有直接能聯繫到她本人和跟她家人的管道，最近直接找上媽媽老家的親戚施壓，讓親戚奪命連環call騷擾她和家人，警告她要是被列為「高危人群」後很麻煩，要求她趕緊回中國。

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七七出於人身安全的擔憂，自然是不肯回去，但她也問了親戚，「要是我回去了會被抓起來嗎？」親戚聞言卻明顯表露出害怕，直哆嗦「我們能不能別在這上面說這個？」七七無奈表示，「（聽到親戚的反應）其實說白了，就是中國明明是沒有言論自由的，因為我拍了些批評時政、說了些真話，他就要把我打為這個政治犯，但要是問會不會因為這個把我抓起來，他們又不敢承認真的會因此把我逮捕，因為他們對外宣傳的是中國沒有人會因言論獲罪。」

七七也向國安部喊話，「如果國安局的工作人員在看的話，我希望你們聽好了，找他們（親戚）沒有任何作用，找我本人也是沒有任何用的，不要再費這個勁了！我離開中國很大一部分原因就是出來之後才能說話，那你們現在還要追到海外來管我，你覺得我可能聽你的嗎？不要太陰魂不散了好吧！」

接著七七透露，國安部的人除了要她趕緊回去，還要求她刪除所有影片，但她表明不可能，在雙方僵持了幾天，對方才妥協稱「其他的暫時不刪就算了，但有一個現在是必須要刪掉，就是2024年1月14日的那部」。而當天七七發布的是一支題為「習近平總書記的終極夢想能不能實現呢？中共攻打台灣，目的一定是要佔領台灣嗎？習近平行不行」的影片。

七七坦言，當她知道國安部要求她一定要刪除該片後，感到非常震驚，因為該部片算是她頻道上唯一一支「預測片」，且她當時也先打了預防針，說自己只是腦洞大開預測分析習近平未來會做的事，並特別強調都是個人觀點，且那支影片觀看數不高，也沒有多少人同意她的觀點，不解國安部為何要求必須刪除。

在中國安部強烈要求立刻下架的影片中，七七預測習近平會打台灣，但她認為習近平的真正目的不是真的要收復台灣，而是弭平國內所有反對的聲音，讓中國「北韓化」，創建「習氏王朝」。

七七直言，「中國現在的經濟肯定是要不行了，民怨沸騰的時候，習近平只有打著收復台灣的旗號，也就是打仗，他才能夠壓下去這群現在已經被民族主義裹挾著的『愚民』的躁動。習近平也許不會傾盡全力去打台灣，而是讓中國保持一個在戰爭中的狀態，習近平盤算在這段期間他能夠取得更甚以往的威望，屆時就可以發動另一次文革，打倒一切反對和不服從的聲音，並且讓中國人接受經濟崩潰後的生活條件呈斷崖式下跌的狀況。」

「習近平不需要最後真的收復台灣，但他需要這個過程，他應該會儘量的拖很長的一段時間。哪怕這場戰爭最後真的不了了之，他只要這個時間拖得夠長，習近平就能把中國朝鮮化。就像朝鮮戰爭，當時金日成也是沒有打贏的，但這完全沒有影響朝鮮人民對於金家的愛戴，因為對於一個封閉的國家而言，話怎麼說都行。所以當習近平完成了朝鮮化之後，打台灣到底是贏還是輸，他對內想怎麼說都可以，所以真正的結果根本不重要。」

不過七七也說，她認為中國就算北韓化，中共還是會崩潰垮台，「金家建立時，北朝鮮的人都沒有過過什麼好日子，他們都是一直這樣過來的，但中國不一樣，中國經歷改革開放的人，是曾經體驗過好日子的。但如果悲觀一點想，中國人向來特別能『忍』，加上習近平如果再來一波文革，那中國腦子正常的應該就不剩下幾個了，搞不好中國人就真的受住了北朝鮮的日子，高呼習皇萬萬歲了。」

回顧完當時的影片，七七表示「當我知道國安局要我刪除這個預測影片的時候，我就感覺我好像是被中國國安局認證了我的預測，現在想想其實還是有點難以置信的。希望中國國安局不要再做這種此地無銀三百兩的事了，之後我還是會繼續發影片，舊的影片也不會刪除，中國國安局你這個操作只會激勵我創作，你不會把我嚇怕！」

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