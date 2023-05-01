違法生產口罩又製清冠偽藥 口罩公司老闆又遭起訴

檢方查獲偽藥「清冠克星」共1萬4574包。（民眾提供）

2023/05/01 19:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣62歲男子盧科源為一口罩公司老闆，去年未經中央衛生主管機關核准，擅自製造與清冠一號配方雷同的產品「清冠克星」共1萬4574包（每包30錠）予以販售，但遭檢舉偽藥，彰化地檢署依違反藥事法將盧男起訴；其實，盧男3年前即銷售違法製造的口罩1033萬多片，事後遭檢方依違反藥事法以緩起訴處分，如今又肖想大賺防疫財觸法，對此檢方不再姑息，今日偵查終結依藥事法起訴。

記者致電盧科源對於遭起訴看法，盧男表示「已經司法程序中，我們拒絕採訪」。

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據了解，盧科源在個人臉書上自稱醫學博士，他曾成立「健康天使、「鴻海奈米科技」、「漢芳堂」等口罩醫藥材公司，2020年疫情爆發後加入口罩國家隊，生產實名制口罩，不過他私下擴增口罩機2台與雙鋼印模具7組，並在未經核准的工廠內製造醫用口罩，再以「鴻海奈米科技」公司名義對外販賣口罩數量達1033萬多片而遭檢舉，事後檢方偵辦予以80萬元交保與緩起訴處分。可是盧男未記取教訓，去年又與馮姓前妻（52歲）違法製造防疫產品，二度被逮。

起訴內容指出，盧男與馮女曾為夫妻關係，2022年1月離婚，但在同年5月，國內疫情大爆發，市場急需新冠一號特效藥，盧男與馮女見雷同配方的新冠產品有利可圖，竟在未經中央衛生主管機關核准發給藥品許可證下，由盧男到員林市某中藥行選定魚腥草、黃耆、茯苓等中藥原料，並制定比例成配方，交由台南不知情生技公司生產，每粒0.6公克錠劑，並包裝成「新冠克星」、「清冠寶甘」、「新冠防疫」等產品共1萬4574包，同年11月，檢方獲報而查獲上情。

盧男坦承自訂配方並委由製造以上產品，但否認違反藥事法，辯稱所有原料在衛服部食藥署的「食品原料整合查詢平台」都可找到，只是食品而已，不過衛福部來函指出，該案產品成分含諸多中藥材製成的錠劑，且外盒標示具影射醫療效能文字，應依藥事法規定辦理。

檢方偵查後認為，該案產品上印有漢芳堂跟健康天使字樣，扣案時產品又在健康天使的工廠發現，而馮女為健康天使代表人，卻推諉不知情並不合理，全案訊後，對盧男跟馮女依違反藥事法提起公訴。

盧男曾於2017年擔任彰化縣政顧問，臉書上自我介紹，包括一帶一路農漁牧發展協會理事長、國際傳統交流醫科大學醫學博士暨客座教授、英國蘭維多莉亞學院客座教授、國際美洲大學名譽博士，健康天使集團總裁等，該案產品上也標示本產品由國際發明展金牌獎盧博士研發，頭銜一長串，但對於今天再被檢方依違反藥事法起訴表示，全案已進入司法階段，拒絕受訪。

健康天使公司老闆盧科源，擅自製造與清冠一號配方雷同的產品「清冠克星」，遭彰化地檢署依藥事法起訴。（民眾提供）

盧男到中藥行選定魚腥草、黃耆、茯苓等含有清冠一號配方的中藥，製成「新冠克星」等產品，已經違反藥事法。（民眾提供）

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