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彰化郵差遭路樹砸死 意外發生2小時前才傳訊提醒友人「雨天注意安全」

孫姓郵差騎機車行經芬園鄉彰南路時，被1棵應聲倒塌的黃花風鈴木當場砸中，經搶救仍因傷重宣告不治。 （消防局提供）

孫姓郵差騎機車行經芬園鄉彰南路時，被1棵應聲倒塌的黃花風鈴木當場砸中，經搶救仍因傷重宣告不治。 （消防局提供）

2024/04/26 17:26

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉社口郵局孫姓郵差，今天下午1點多送信途中遭倒塌的路樹砸中身亡，今天上午他才傳簡訊要友人「下雨天走路騎車開車要小心」，不料2小時後自己卻慘遭橫禍。任職25年的他生前為人熱心，不少鄉親都認識他，得知他不幸身亡的消息時都相當震驚與不捨。

孫姓郵差的阿姨說，孫姓郵差48歲還沒結婚，軍中退伍後就考取郵差，送信至今已25年之久，工作相當認真，且為人熱心對家長也孝順，人人都稱讚，卻沒想到會發生這樣不幸的事，令人難過。

孫姓郵差的友人則說，孫男平日除了送信還擔任民防義警，有時送信時有急件，還會主動幫忙送件，難以置信這麼一個好人就這樣走了。友人透露，連日來彰化下雨，今天上午11點多時孫男還傳手機訊息圖片提醒友人「下雨天走路騎車開車請一定要小心」，沒想到2個小時後就傳出意外。

彰化郵局副理陳樂明指出，孫員屬於因公殉職，將派員協助處理其後事。孫員家裡還有80歲的母親，會從優辦理因公殉職的撫恤。孫員是在執行公務時遭路樹壓死，這棵路樹是屬於國家設施，是否符合國家賠償，也會提供家屬包括聘請律師的協助。孫員任職至今已25年，平常表現良好，發生這樣的事件，令人傷痛。

孫姓郵差今天上午傳簡訊要友人「下雨天走路騎車開車要小心」，不料2小時後自己卻慘遭大樹壓死。 （民眾提供）

孫姓郵差今天上午傳簡訊要友人「下雨天走路騎車開車要小心」，不料2小時後自己卻慘遭大樹壓死。 （民眾提供）

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