恐怖情人持菜刀砍死女友 基隆國民法官判無期

陳姓男子（中）不滿同居女友要分手，持菜刀砍死女友，基隆地院國民法官法庭，今天下午依殺人罪判陳男無期徒刑。（資料照，記者吳昇儒翻攝）

2024/04/25 19:04

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓鋪設瀝青工人不滿同居女友要分手，憤而持菜刀砍死女友案，基隆地院國民法官法庭審理時，陳男認罪、求原諒稱，他每天早中晚都會唸佛經、抄佛經迴向給女友盼她早日投胎，但國民法官法庭評議後，今（25）日下午4點半仍依殺人罪判他無期徒刑。

此案也是國民法官法於去年1月實施後，基隆地院第2件由國民法官參審與職業法官共同審理、評議的重大情殺案。

請繼續往下閱讀...

審判長劉桂金、李岳與姜晴文3位職業法官與6位國民法官組成的國民法官法庭，經過3天審理後，今天中午進行評議，原訂3點半宣判，延至4點半才宣判；審判長劉桂金宣讀國民法官法庭依殺人罪判處陳男無期徒刑時，陳男不發一語，在3名法警戒護下，還押基隆看守所。

47歲、從事鋪設瀝青工作的陳姓男子去年7月12日下午1時許，不滿交往8年劉姓女友要分手，趁劉女返回2人同居租屋處取衣物，要求復合遭拒後怒嗆：「要死大家一起死」，左手掐住劉女脖子，右手持菜刀，朝劉女頸部猛砍多刀致死。

上午審理時，國民法官要求陳男在法庭上模擬殺害劉女的經過，陳男當庭模擬她見劉女返家後，將家中大門反鎖，強拉劉女的手至客廳要求復合遭拒後，左手掐住劉女頸部，右手從廚房流理台抽屜取出菜刀後，先把刀抵住自己頸部，怒喊「要死大家一起死」，再砍女友左頸致死後，把菜刀丟進洗手槽，洗去手上血跡與更換衣服後，警察就來了。

公訴檢察官吳欣恩痛斥，陳男只因無法忍受劉女要跟他分手，竟殘忍的像屠夫一般，猛砍劉女7刀致死，劉女致命的頸部傷口又深又長，血跡噴濺比他178公分的身高還高，犯後迄今未向劉母道歉，並未真心悔悟，建請國民法官從重判處陳男無期徒刑。

陳的辯護律師楊適丞則指出，犯下殺人犯行是刑法所有罪刑中最嚴重的行為，但陳男是因為被最愛的人拋棄才犯案，比起其他更兇殘的無差別殺人行為，若判陳無期徒刑未免過重，建請國民法官採中度量刑，判陳7年6月徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法