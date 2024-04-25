掛「綠色乖乖」也沒用！男新竹透天種260株大麻 照樣被警破獲

新竹縣警方在林男和謝男共同承租所作的大麻栽植場內發現高掛1包「永保沒事的乖乖」。（竹北警分局提供）

2024/04/25 19:41

〔記者黃美珠／新竹報導〕很多公務機關會把「綠色乖乖」當成另類「平安符」，以求轄內闔境平安，沒想到新竹縣林姓、謝姓男子也信這一套。不過，他們是拿來當合夥所開的大麻栽植場永保沒事、平安，把「乖乖」夾在「大麻農場」內，卻還是讓新竹縣警方一舉破獲，林、謝2男先後落網，而現場有260株即將就要收成的大麻也當場被起獲。

新竹地檢署近日偵結全案，依涉嫌毒品罪嫌之「 意圖供製造毒品之用，而栽種大麻」起訴2男，這個「乖乖」在大麻農場的妙用也因此不脛而走。

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檢警笑稱，掛「乖乖」當平安符也沒用，林、謝2男準備乖乖一起吃牢飯。

竹北警分局去年獲報，指35歲的新豐鄉林姓男子涉嫌夥同年紀相仿的謝姓男子，1個出工，1個出資，在新豐西部沿海偏僻處，共同承租某透天3樓半住宅，將之當作2人合夥的大麻農場，一起栽種大麻。

竹北警分局掌握線索後報請新竹地檢署指揮，跟縣警局刑警大隊、新湖警分局共組專案小組，且於去年9月20日清晨，埋伏發現林男正準備開車離開前述農場後，當場就以優勢警力現身且拘提林男，進入搜索後果然起獲就將收成的大麻植株共260棵，以及一系列用於栽種大麻的工具和設備，還有1包前述「永保沒事的乖乖」。

檢警表示，林男承認承租前述地點作為栽種大麻的培育溫室，謝男則出資數10萬元購入相關所需設備。警方隨後再申請拘票把謝男也拘捕到案，訊後移送檢方依法起訴。

大麻栽植場內發現高掛1包「永保沒事的乖乖」。（竹北警分局提供）

新竹縣警方在林男租屋處起獲的260株大麻。（竹北警分局提供）

新竹縣警方先拘捕涉嫌栽種大麻的林男（中）且將之移送法辦後，另再行拘提同夥謝男到案。（竹北警分局提供）

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