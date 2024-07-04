尾隨美女回住處盯梢企圖硬上 惡狼判賠98萬

吳男去年6月凌晨見女子小玉（化名）見面貌姣好，尾隨她回頂樓租屋處，再以盯梢、守候方式確認小玉作息，幾天後竟闖入頂樓曬衣間埋伏，等被害者現身後，隨即伸出狼爪企圖硬上未遂。（情境照）

2024/07/04 15:54

〔記者王定傳／新北報導〕從事貨運工作的男子吳治良，去年6月凌晨見女子小玉（化名）見面貌姣好，尾隨她回頂樓租屋處，再以盯梢、守候方式確認小玉作息，幾天後竟闖入頂樓曬衣間埋伏，等被害者現身，隨即伸出狼爪企圖硬上未遂，本案刑事部分，一審法院去年依侵入住宅強制性交未遂罪，判處吳男5年徒刑確定，被害者另提訴求償，新北地院審理後判決吳男賠償98萬元。

檢警調查，去年6月6日凌晨4時許，吳男尾隨小玉回到新北市新莊區某公寓頂樓租屋處門前，因被害者察覺遭人跟蹤而將大門上鎖，吳男竟敲門要求小玉開門未果，悻悻然離去。

請繼續往下閱讀...

沒想到，吳男仍不罷手，隔日凌晨4時許，再以盯梢、守候方式接近小玉租屋處，確認小玉日常作息後，於6月8日凌晨4時許，預先躲入小玉租屋處頂樓陽台曬衣間，等小玉返家，隨即自曬衣間衝出，將她拉進曬衣間，並將她壓制在地、跨坐身上，要求發生性行為。

檢警調查，被害者不斷反抗及拒絕，吳男仍以拳頭毆打、並勒住小玉頸部，想逼迫就範，隨後強行將被害者內衣及上衣脫掉，撫摸胸部，甚至隔著衣物撫摸下體，因被害者持續反抗尖叫，管理該租屋處的房仲發現後報警處理，警方獲報趕抵，當場逮捕吳男。

刑事部分，一審法院去年11月間依侵入住宅強制性交未遂罪，判處吳男5年確定；被害者另提民事求償，主張吳男所為導致她心中留下難以磨滅的傷害，要求賠償396萬餘元；法官審理後判決吳男賠償被害者醫療費、不能工作損失、精神慰撫金合計98萬餘元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法