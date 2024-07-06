獨家》高雄美術館特區「衣櫃折屍案」凶嫌稱姊助藏屍 突喊不適送醫

高雄美術館特區衣櫃藏屍案，凶嫌陳男（白衣者）深夜近11點時突稱身體不適，要求就醫，警方請來救護車將他戒護送醫。（記者許麗娟攝）

2024/07/06 23:52

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高雄驚傳裹屍命案！男子疑詐款糾紛打死友人 遺體藏衣櫃2天

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區美術東六街某棟大樓今天（6日）下午驚傳衣櫃藏屍命案，死者是38歲許姓男子，借住在友人22歲陳姓男子家，遭陳男以鐵棒打死，屍體對折裝袋，藏在衣櫃至少2天。命案今天東窗事發，陳男從家裡被帶回偵訊，深夜近11點突說身體不適，被送醫治療。

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據了解，陳男母親是24時看護工，不常在家，今天回家覺得兒子怪怪的，直說要把衣櫃丟掉，裡頭卻傳出異味，她一問之下，才得知衣櫃裡藏了一具屍體，趕緊派出所報案。警方趕到陳家，打開衣櫃驚見一具男性屍體，裸著上身、只著褲子，被對折裝袋藏在裡面，身體有多處鐵棍毆打痕跡，推測死亡已有2、3天。當時陳男在家，精神恍忽，警方也發現不明粉末，將查驗是否吸毒。

陳男被帶回鼓山分局偵查隊偵辦時，神志不清、說詞反反覆覆，對案情說明相當不配合，連死者身分也稱不熟、不確定。警方懷疑這起命案可能有共犯，陳男一度供出家住楠梓的姊姊協助藏屍，直到晚間稍微清醒，指稱要請律師才願意做筆錄，晚上9點多律師到場，警方也連夜聯繫陳姊到案說明，近深夜11點時，陳男突然稱身體不適，要求就醫，警方請來救護車將他送醫。

這起離奇衣櫃藏屍命案，據警方指出，凶嫌陳男與死者許男是朋友關係，許男於2、3週前住進陳男家中，2人同為詐欺車手，疑似發生「黑吃黑」而有債務糾紛。陳男供稱，約2天前持鐵棍毆打許男，未料鬧出人命，因而將屍體藏在衣櫃中；至於陳男姊姊到案時否認涉案，詳細死因及命案詳情，以及是否有共犯等，仍待進一步調查釐清。

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