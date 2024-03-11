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竹縣少女機智「索套」 逃離惡狼魔爪

竹縣少女機智索套，終於逃離惡狼魔爪。（資料照）

竹縣少女機智索套，終於逃離惡狼魔爪。（資料照）

2024/03/11 17:47

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有對少女襲胸前科的新竹縣戴姓男子，去年8月23日中午與下午分別隨機鎖定2名13與16歲少女，以問路、手機沒電、機車拋錨等理由，騙得少女信任後企圖性侵，所幸一名少女尖叫求救，另名少女見無可躲避，急中生智告訴惡狼「沒有保險套我不跟你做」，然後等戴男找保險套伺機逃脫，新竹地院依強盜性侵等罪重判戴男9年徒刑。

法官調查，去年8月23日中午，曾因對少女襲胸被判刑2月的戴男，在新竹縣某國中附近見13歲少女小如（化名）獨行，遂藉口問路又說手機沒電導航，詢問可否到家中充電，少女帶進住處後，戴男竟問「可以跟你性交？可以跟你做嗎？」不顧少女拒絕，摀住她嘴巴強壓在地襲胸摸大腿內側欲強吻，小如掙脫高喊救命，戴男才逃離現場。

當天下午2點半，戴男看見16歲少女小美（化名），佯裝自己機車爆胎，拜託幫忙推機車，走到一處廢棄三合院時，戴男強行勾住小美肩膀，表示要與她發生性行為，小美幾度欲逃離都被抓回，還被掐住頸部，過程中還扯下小美脖子金項鍊。

小美見無力脫離狼爪，遂虛與委蛇，聲稱戴男必須使用保險套，才願意發生關係，戴男原本要拿地上的塑膠袋充當保險套，遭小美拒絕，並於戴男試圖找保險套時以言語敷衍，趁機逃離現場。而金項鍊則遭戴男拿到銀樓變賣現金5800元。

合議庭認為，戴男隨機對2名年幼女子強制性交未遂，對2女心理造成嚴重傷害，且對社會治安造成重大危害，惡性重大，最後依兩次對強制性交未遂與強盜少年罪重判9年。

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