老司機哀號！盜版成人網站Miss AV無預警關閉 女優嗨證實

被稱為「反盜版大將軍」的日本AV女優石川澪，出現在盜版成人網站「Miss AV」首頁，通知大家「此域名（網址）已被沒收」。（圖翻攝自Miss AV網站）

2025/01/14 22:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名盜版成人網站「Miss AV」近日無預警關閉，點開網站後會看到被稱為「反盜版大將軍」的日本AV女優石川澪出現在首頁，並以5種不同的語言通知大家「此域名（網址）已被沒收」，石川澪本人也在社群證實此事。

Miss AV以提供大量未經授權的日本成人片聞名，據悉每月訪問量高達3億次，擁有龐大流量，但也讓不少日本成人片商、女優等版權所有者相當不爽，畢竟盜版猖獗，導致他們收入銳減。

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許多老司機本月12日在網上哀號，無法順利造訪Miss AV，點進網站會跳出石川澪的照片，一旁附上中文、日文、韓文、英文以及西班牙文的警語，告訴外界「您訪問的域名是一個非法上傳影片的網站。因此，該域名已通過法律程序被沒收。」

石川澪本人13日也在個人X平台轉發相關消息，開心表示「看來我消滅了這個網站，真的很酷！」事實上，這是日本知名成人娛樂公司「FANZA」通過法律程序，將MissAV以及與其有關聯的另一個盜版成人網站「This AV」封網。不過Miss AV一度將網址改為「MissAV.ws」（原為「MissAV.com」）恢復運作。

對此，AV達人「一劍浣春秋」表示，「著名的無料看片網站Miss AV昨天被沒收域名，也讓登上首頁的石川澪在小號發文覺得攻占首頁的自己真帥氣；這顯示出日本片商的決心，反海賊版不是嘴巴說說，而是付諸行動！」

石川澪本人13日在X平台，轉發Miss AV被關站的消息。（圖翻攝自石川澪X平台）

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