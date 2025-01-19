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    北台灣今偏涼 東北季風明天起增強

    今日北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚也偏涼。（資料照）

    今日北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚也偏涼。（資料照）

    2025/01/19 06:51

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日上半天中層雲系通過，台灣北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖也有零星短暫雨，金門、馬祖為多雲。下半天中層雲系遠離，降雨逐漸減少，剩迎風面基隆北海岸、東半部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，北部地區及中部山區的降雨變得較為零星。

    今日北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚也涼，各地早晚低溫14至16度，白天北台灣高溫約18、19度，中南部及花東高溫22至25度，澎湖15至17度，金門11至18度，馬祖10至14度。

    空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週一（20日）東北季風增強、週二（21日）受東北季風影響，各地早晚偏涼，西半部日夜溫差大，環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。週三（22日）至週四（23日）東北季風減弱，氣溫稍回升，各地早晚天氣仍涼，西半部日夜溫差大；這兩天有中層雲層移入，東半部地區及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

    週一至週四北部及東北部13至22度，中部12至25度、南部14至25度、花東16至22度、澎湖16至19度、金門12至19度、馬祖11至16度。

    溫度:

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    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    15 ~ 19 15 ~ 21 16 ~ 23 16 ~ 22

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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