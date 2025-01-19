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    尹錫悅「有滅證之虞」遭裁定羈押 大批支持者闖法院破壞

    首爾西區地方法院昨召開羈押庭，認為尹錫悅「有滅證之虞」，今凌晨裁定羈押。（路透）

    首爾西區地方法院昨召開羈押庭，認為尹錫悅「有滅證之虞」，今凌晨裁定羈押。（路透）

    2025/01/19 07:27

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅去年12月宣佈戒嚴，事後被高級公職人員犯罪調查處（公調處）逮捕，公調處17日以「涉嫌帶頭發動內亂、濫用職權妨害行使權利」為由，向首爾西區地方法院聲請羈押。首爾西區地方法院昨（18日）召開羈押庭，並於今（19日）凌晨宣布批准逮捕令，裁定羈押尹錫悅。

    根據南韓《韓聯社》 報導，首爾西區地方法院於昨日召開羈押庭，尹錫悅在羈押庭上主張，國務委員們接連遭到彈劾，事實上等同於國家緊急狀態，當時不得不宣布戒嚴，且出自於維護秩序之目的，向國會派出最小規模的兵力。不過法院認為，尹錫悅存在發動內亂的重大嫌疑，法官車恩京在今凌晨裁定羈押尹錫悅，理由是「擔心嫌疑人有湮滅證據可能性」。

    根據法院裁定結果，自尹錫悅本月15日被捕當日起算，他最多可被拘留20天。公調處與檢方將輪流對其進行調查，預計檢方將於2月5日前後起訴尹錫悅。

    在尹錫悅出席羈押庭期間，有多達數萬名支持者聚集在法院外力挺。但法院裁定羈押尹錫悅之後，大批憤怒的尹錫悅支持者於當地時間凌晨3點20分左右闖入法院，甚至使用從警方手上搶來的盾牌以及塑膠椅，敲碎法院窗戶與玻璃門，並闖入法院大肆破壞。時至3點32分，大批警力進入法院，開始鎮壓過激群眾，後續有45名尹錫悅支持者因涉嫌侵入建築物而被捕。警方高層表示，逮捕人數可能進一步增加，在衝突過程中有部分警員也受傷。

    尹錫悅支持者翻牆進入法院。（歐新社）

    尹錫悅支持者翻牆進入法院。（歐新社）

    南韓法務部車輛疑似載尹錫悅離開。（法新社）

    南韓法務部車輛疑似載尹錫悅離開。（法新社）

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