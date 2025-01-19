談台灣防疫「洞燭機先」 矢板明夫：如今在野黨砍掉專家出差預算

矢板明夫在臉書發文指出，當初台灣派遣專家前往中國考察，及早做出防疫決定，在日本掀起討論、稱讚台灣，但現在卻因為砍預算，未來台灣專家可能沒辦法赴疫區現場考察了。（資料照）

2025/01/19 08:17

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手大砍各部會預算，就連衛福部疾管署出國預算也被刪減，疾管署副署長羅一鈞出面喊話，提到當初台灣在COVID-19防疫能完成漂亮成績單，一大關鍵就是派專家去中國武漢帶回第一手資料，他「跪求立委諸公高抬貴手，放過防疫」。資深媒體人矢板明夫在臉書發文指出，當初台灣派遣專家前往中國考察，及早做出防疫決定，在日本掀起討論、稱讚台灣，但現在卻因為砍預算，未來台灣專家可能沒辦法赴疫區現場考察了。

矢板明夫看到羅一鈞出面喊話，想起他擔任日本《產經新聞》台北支局長時的往事，當時日本全國疫情大爆發，但台灣卻有效控制疫情，民眾生活所受影響不大，被全世界稱為「台灣防疫的奇蹟」。他在2020年夏初接收到東京本部的指示，要他寫一篇關於「台灣防疫為什麼可以成功」的長篇報導，當時訪問了政務委員唐鳳、口罩國家隊的黃清山董事長、奇美醫院的莊銀清醫師等好幾位「防疫功臣」。

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矢板明夫提到，採訪莊銀清醫師的那篇採訪引起的反應最大，莊銀清在2020年1月中國國內疫情剛爆發時，他就和另一位專家一起被疾管署派到武漢去現場考察。當時中國當局對國際社會宣布的是「疫情已經得到控制，沒有人傳人的現象」。武漢防疫官員雖接待了兩位專家，但是在說明情況時一直避重就輕、意圖粉飾太平，使莊銀清產生警覺。

矢板明夫指出，當莊銀清前往醫院時，看到醫護人員的防護裝備、院方不讓一般民眾進入時，馬上察覺狀況嚴峻，回台後立即報告疾管署，而當時衛福部就是依照莊銀清的武漢視察報告，才做出「停止和中國人員互動、航班停飛」的決定。

矢板明夫認為，這項決定是全球最早，不得不說無比英明，像日本因聽信中國說詞以及世界衛生組織的建議，「暫停和中國的人員互訪」又比台灣晚了兩個月，造成了巨大損失。

矢板明夫回憶，當時他的專訪在《產經新聞》發表後，在日本網路上引起熱議，所有的留言都在稱讚台灣，同時批評日本政府「為什麼不能像台灣一樣，也派專家到武漢去做現場考察」？矢板明夫最後則說：「如果今後中國再發生疫情，台灣可能沒有辦法再派專家到中國去現場考察了。因為，專家去中國出差的預算已經被在野黨砍掉了。」

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