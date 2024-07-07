藍營里長王雷凱爆婚外情遭罷免 許淑華：恐影響徐巧芯聲勢

議員許淑華指出，立委徐巧芯（左）和柯文哲（右）選前涼麵店行程，就是信義區景勤里長王雷凱牽線。（資料照，擷自徐巧芯臉書）

2024/07/07 21:34

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市信義區景勤里里長王雷凱罷免案成立，將於20日投開票，許多網友號召該區選民踴躍罷免，並將此視為罷免國民黨立委徐巧芯的前哨戰。地方人士透露，王雷凱因爆發婚外情引起岳家不滿，才發起罷免，此案純粹是家務糾紛。但民進黨議員許淑華分析，王雷凱在選舉期間曾為徐巧芯、民眾黨主席柯文哲安排會面宣傳，即便此次罷免案並非因徐巧芯而起，若罷免案通過也會重挫其聲勢。

台北市選舉委員會日前公告，台北市信義區景勤里第14屆里長王雷凱的罷免案連署人數410人，超過法定連署人數，依法宣告罷免案成立，將於20日進行投票。依《公職人員選舉罷免法》，罷免投票結束有效同意票數需多於不同意票數且超過原選舉區選舉人總數四分之一，罷免才算通過。

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罷免案領銜人沈粉列舉罷免理由，指控王雷凱有貪污嫌疑、未實際居住於景勤里、怠忽職守、常私人借貸不還錢、在外有非婚生子女等。王雷凱回應，貪污指控完全是造謠，其餘指控也沒有具體證據，罷免方只是在公報私仇。

議員許淑華指出，王雷凱在選舉期間曾掛上徐巧芯看板，更安排徐與柯文哲至當地涼麵店聚餐宣傳，但該區選民目前對徐巧芯極度反感，不僅問政表現不佳，且涉貪、涉詐醜聞頻傳，即便此次罷免案並非因徐巧芯而起，若通過也會重挫其聲勢，「有些年輕人看到徐和柯吃飯就支持，但現在覺得被騙票。」

國民黨秦慧珠則直言，王雷凱和徐巧芯沒有關係，且徐巧芯選舉策略主攻空戰、不打陸戰，和地方的里長們根本不熟，不論罷免案是否成功，都和藍綠對抗、政治問題無關，「而且王里長又不支持徐巧芯，他是支持我。」

地方人士透露，王雷凱是因為爆發婚外情，在外有非婚生子女，惹得岳母、妻子不高興才發起罷免，並不是因為能力不足或不適任，純粹是家務事引起的糾紛，「大家不能接受這種渣男行為。」

地方人士分析，景勤里雖是深藍選區，但王雷凱年紀尚輕，選舉期間仰賴岳母出錢出力、打點人脈，才有機會扳倒該選區舊勢力勝選，選後活動也都是由岳母出面；沒想到王雷凱卻在外有私生子，引起地方很大反彈。地方人士也說，此次罷免案通過與否，要看眷村能發動多少人，年輕人投票率也成關鍵。

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