回顧北市罷免案！立委蔡正元林昶佐、里長謝文加 都未通過

台北市最近一次罷免案為前立委林昶佐罷免案，最終未通過。（資料照）

2024/07/07 18:59

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市信義區景勤里第14屆里長王雷凱罷免案成立將於7月20日投票，回顧台北市歷年公職人員罷免事件，台北市選舉委員會曾辦理時任立委蔡正元、士林區福安里長謝文加及立委林昶佐罷免案，3案皆未通過。

國民黨立委蔡正元任北市第4選區第8屆立委期間遭該選區選民提出罷免，於2015年2月14日進行投票，總投票人數為79303人，同意票76737票、不同意票2196票、無效票370票，投票率24.98%；根據當時《公職人員選舉罷免法》規定，投票人數要達原選舉區選舉人總數二分之一以上、且有效同意票數多於不同意票才罷免通過，因此罷免失敗。

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而《公職人員選舉罷免法》於2016年11月31日修訂，將罷免門檻調整為有效同意票多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，罷免就算成立。

降低罷免門檻後，台北市第一起罷免案為士林區福安里長謝文加，當地居民因社子島開發爭議提起罷免，於2020年12月12日進行投票，總投票人數為2191人，同意票515票、不同意票1666票、無效票10票，罷免案未通過。

台北市最近一次的罷免案為無黨籍立委林昶佐任北市第5選區第10屆立委期間遭提罷免，於2022年1月9日進行投票，總投票人數為98549人，同意票54813票、不同意票43340票、無效票396票，投票率41.93%，雖同意票大於不同意票，但同意票數未達北市第五選舉區選舉人總數235024人四分之一以上，尚差3943票，因此未通過。

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