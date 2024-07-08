罷免里長「先拉下徐巧芯樁腳」？當事人王雷凱：公報私仇不該是理由

里長王雷凱（站立者）選舉期間力挺第7選區（信義、南松山）立委徐巧芯，被當地部分人士解讀是罷免徐巧芯的前哨站。（截圖自王雷凱臉書）

2024/07/08 00:18

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨、民眾黨聯手在立法院通過擴權的《立法院職權行使法》等法案，引起罷免潮的討論，台北市選舉委員會日前公告信義區景勤里第14屆里長王雷凱罷免案成立，將在7月20日投開票，由於王雷凱在立委選舉期間力挺第7選區（信義、南松山）立委徐巧芯，被當地部分人士解讀為是罷免徐巧芯的前哨站，王雷凱表示，罷免案跟政治無關，純粹是個人報復行為，尊重罷免方的立場，他會繼續在里政上加油。

77年次的王雷凱在第13屆里長賴惠貞因病過世辦理的補選中，在5搶1的情況下，以無黨籍身分獲得501票當選；2022年以國民黨籍同額競選第14屆里長，獲得1608票順利連任，立委選舉時力挺王鴻薇、徐巧芯，被視為徐巧芯的樁腳。

請繼續往下閱讀...

依《公職人員選舉罷免法》，罷免案的連署人數，以原選舉區選舉人總數10％以上，第14屆景勤里長選舉人總數為3068人，10％以上應為307人，市選委會日前公告，王雷凱罷免案連署人數410人，查對後符合規定318人，超過法定連署人數，罷免案成立，將於7月20日在三興國小辦理罷免案投票。罷免案通過則需有效同意票數多於不同意票數，且達原選舉人總數4分之1以上，也就是同意罷免票數須達767票。

罷免案領銜人沈粉提出7項罷免王雷凱的理由，包括有貪污之嫌、未實際居住景勤里、怠忽職守、常私人借貸不還錢、在外有非婚生子女、挑撥里民對立與撕裂感情、對不支持他的里民言行脫序；王雷凱以3點答辯回應，指貪汙指控是造謠，警局查核一切合法，並列舉多項建設，以及強調「公報私仇」不是罷免的理由，認為罷免無正當性，是濫用國家的行政資源。

選委會宣告罷免案成立後，已在當地受到關注，認為是罷免潮開第一槍「先拉下徐巧芯和王鴻薇的樁腳」，是明年罷免徐巧芯的前哨站；王雷凱昨受訪表示，這次罷免案跟政治無關，純粹是個人報復行為，但因為有里民連署，尊重罷免方的立場，有一些不實的謠言，里民們也都知道，他不再多評論，會專心在里政上繼續加油。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法