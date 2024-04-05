惡狼尾隨女子侵入住宅性侵未遂 嘉義法官認「無法寬貸」判4年

嘉義地方法院。（資料照）

2024/04/05 14:05

〔記者王善嬿／嘉義報導〕陳姓男子去年1月15日下午3點，尾隨一名陌生女子返回住處，趁女子房門還未關閉之際，侵入女子房間後壓制女子，強脫女子衣、褲還親吻、撫摸胸部欲性侵，女子用腳猛踹、喝斥並聲稱已有男友等奮力反抗，陳男因此性侵未遂，嘉義地檢署檢察官依妨害性自主罪嫌起訴，嘉義地方法院合議庭法官認為，陳男罪行造成人心震懾、無法寬貸，依侵入住宅強制性交未遂罪判刑4年，可上訴。

判決書指出，陳男基於侵入住宅犯意，去年1月間尾隨陌生女子返回住處，侵入女子房內，並不顧女子抗拒，撫摸女子私處、胸部，並褪去女子的外褲、內衣、內褲，舔吻耳朵、胸部，陳男進一步要親吻女子私處時，女子用腳踢踹、拒絕喝斥，陳男改要親吻女子嘴巴時，女子大喊自己有男友，陳男因而中止犯行、性侵未遂。

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檢警訊問時，陳男辯稱有猥褻女子行為，脫去女子內褲是為了觀覽等，辯護律師則稱陳男未脫自己外褲、內褲、露生殖器，也沒有掰開女子雙腿、用口水塗抹女子私處等行為，顯不具強制性交犯意。

合議庭法官調查，女子證述一致，且陳男侵入女子房間後旋即壓制女子，撫摸女子私處，還讓女子趴跪床墊上、有強脫女子衣褲、撫摸親吻胸部等行為，認為有意性交所為，不採信陳男辯詞，認定其侵入住宅性侵未遂。

陳男辯護律師以女子稱有男友後，陳男就中止性侵犯行，請求依刑法減刑，然而法官認為，陳男當下有意繼續性侵非難事，且為了滿足一己性慾，尾隨陌生女子侵入住宅欲性侵，嚴重侵害女子性自主權，造成人心震懾，無法寬貸，且未獲女子原諒，無法酌量減刑，判刑4年。

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