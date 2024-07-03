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罷樑7/5送件4萬份 謝國樑：修選罷法不是為我量身訂做

立法院修選罷法，基隆市長謝國樑說不是為他量身訂做的，他持保留態度，希望3黨好好思考。（記者盧賢秀攝）

立法院修選罷法，基隆市長謝國樑說不是為他量身訂做的，他持保留態度，希望3黨好好思考。（記者盧賢秀攝）

2024/07/03 14:49

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，第二階段已有4萬多份連署，將於7月5日送件。國民黨擬修《選罷法》，要提高罷免門檻，立法院將在明（4）日排審，很多人說修法是為了救謝國樑，謝國樑本人今天表示，這項修法不是為他量身訂做，他個人也持保留態度，這個時候修法應多一層思考，3黨好好討論。

罷樑團體發言人李晏蓉今天說，預計7月5日送件，是以6月30日以前收到的件數為主，後續收到的目前並未做統計，所以就是送4萬份左右。

對於《選罷法》提高罷免門檻，通過後何時能適用，民進黨團認為，若通過應該下屆立委才能適用，但國民黨智庫昨卻稱，應該採「實體從舊、程序從新」原則，雙方意見不一。

謝國樑今天在舊正濱派出所變身為咖啡廳和DeemoII開幕活動受訪時表示，對於修法這個部分他相對持保留，很多人都說修法是爲了他而修法，相信大家對於選罷法了解的人就知道，這個修法並不是會適用在他身上，不是為他量身訂做的。

謝國樑認為，現階段的修法大家再好好思考，這不是他的職權，他不能說贊成還是反對，但是他覺得在這個時候要做類似這樣的修法，希望大家可以再多一層思考。他相信國會的3黨在這方面會好好的討論。

基隆舊正濱派出所成為咖啡廳和遊戲DeemoII的場所。（記者盧賢秀攝）

基隆舊正濱派出所成為咖啡廳和遊戲DeemoII的場所。（記者盧賢秀攝）

基隆舊正濱派出所成為咖啡廳和遊戲DeemoII的場所。（記者盧賢秀攝）

基隆舊正濱派出所成為咖啡廳和遊戲DeemoII的場所。（記者盧賢秀攝）

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