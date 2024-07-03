藍白恐硬闖提高罷免門檻 柯建銘批：為政黨利益玩弄選罷法

柯建銘直指，國民黨長期將選罷法玩弄於股掌，從來不是以人民利益為出發點，而是將政黨利益視為唯一考量。（資料照）

2024/07/03 15:59

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院內政委員會明天將排審選罷法修法，其中國民黨立委許宇甄提案擬調高罷免門檻。民進黨團今（3）日批評，國民黨長期視選罷法為無物、玩弄於股掌，據傳明天委員會恐全案打包交付協商，重蹈國會擴權修法般沒收討論，將政黨利益當成唯一考量，而非以人民做為出發點。

民進黨團今召開「國民黨視選罷法為無物」記者會，由黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄出席說明。柯建銘表示，內政委員會今天召開公聽會、明天即將審查，山雨欲來風滿樓，大家都很清楚藍白在玩什麼遊戲，兩黨沆瀣一氣，準備在明天出委員會、1個月後在院會表決通過；自選罷法制定以來，國民黨將其玩弄於股掌，從來不是以人民利益為出發點，而是將政黨利益視為唯一考量。

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柯建銘並回顧選罷法30年來的修法「黑歷史」，他指出，1994年6月30日立法院聯席會議通過核四預算，台灣環保聯盟發動罷免擁核立委，包括韓國瑜、洪秀柱、林志嘉、詹裕仁等人，國民黨卻在一天內提案並通過修法，明定罷免不得併選舉（當年12月3日有省長選舉），又將原本1/3的罷免門檻提高為「雙1/2」，甚至改變連署條件，導致根本無法罷免。

柯建銘續指，2012年國民黨又創另一招，國民黨不分區立委邱文彥提案修選罷法，要求罷免連署人須檢附身分證和切結書；國民黨仍在這個邏輯，繼續扼殺選罷法、沒收民主，且根據大法官釋字第499號，但凡有關立委「自肥」的修法皆須隔屆適用，否則就有違憲之虞，藍白明天到底要直接送出、要不要再討論，就看他們屆時怎麼表演。

吳思瑤指出，據稱無黨籍內政委員會召委高金素梅，明天委員會將不經討論，全案打包送協商，如同當時審查國會擴權法案，將這種恣意亂為的行為複製貼上，再次沒收委員會中心主義。

針對國民黨智庫稱，修法後進行中罷免案即可適用的說法，吳思瑤抨擊，國民黨智庫曲解所謂「實體從舊、程序從新」的法律解釋，這也讓大家看得更清楚，國民黨不只要適用本屆可能被發動的立委罷免案，甚至要適用已經被提起的基隆市長謝國樑罷免案，違反基本的法學素養，僅為了國民黨自己的利害而修法，而非以人民做為出發點。

另，莊瑞雄則指出，若要談罷免案的連署造假，國民黨正是慣犯、造假大戶，當年罷免前高雄市議員高閔琳的連署名冊不合格率高達49%，前高雄市議員陳致中的罷免案為46%，前立委林昶佐的罷免案也有29%，若提高連署門檻，就會像黃國昌當年所說的理由，立場都改變了，政治人物翻來覆去就應該向人民交代清楚。

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