突破4萬份 罷樑連署書今提交

住台北的基隆人蘇小姐犧牲休假推廣連署。（蘇小姐提供）

2024/07/05 05:30

國民黨「固樑」 趙少康、徐巧芯、王鴻薇週日基隆宣講

〔記者盧賢秀、楊心慧／基隆報導〕公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，第二階段連署份數已突破四萬大關，今天將到基隆市選委會送件；因謝國樑爭議多，拆樑行動引起年輕人共鳴，不但填寫申請書，更「呼朋引伴」參加，甚至還有在台北工作的基隆人主動擔任志工，犧牲休假推廣，就擔心拆樑失敗。

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國民黨也組成「守護基隆小組」進行「固樑」，除提議罷免民進黨籍基隆市議長童子瑋，前中廣董事長趙少康與立委徐巧芯、王鴻薇等人，七日將前往基隆信義市場掃街宣講，以「挺做事的人，行人友善好成績」、「民進黨選輸了，想重選，我們不同意」為主題，用實際行動支持謝國樑。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉認為，國民黨大動作來基隆宣講和網路上謾罵，只會引起中間選民反感，可能錯估形勢，「固樑」反成「拆樑」，他們會評估未來的對策。

擔憂基隆停滯 「拆樑」引起年輕人共鳴

此次「拆樑行動」連署過程，引起許多年輕人的共鳴，並主動積極參與。在台北市上班租屋的基隆人王小姐就向不少朋友推廣拆樑連署，她受訪細數謝國樑爭議，包含選前主張當選推動染疫慰問金跳票、電動車政策朝令夕改引發「電動車之亂」、辦超跑嘉年華導致大塞車等，深感謝市長不了解基隆人需求，繼續任職恐造成基隆發展停滯。

同樣住台北的基隆人蘇小姐首次參加社會運動，更擔任拆樑志工，她受訪表示，基隆東岸廣場爭議發生時，曾寫信至市長信箱，盼市長說明招商過程卻未獲回應，且謝國樑擬蓋摩天輪，未思考基隆每年長達三百天下雨，除雨天無法搭乘，還易故障造成維修費高昂，更破壞當地視野及鳥類生態。

蘇小姐說，不少志工朋友調查謝國樑任內標案，發現得標廠商十分「固定」，「謝友友廠商們」完全不避諱，且謝國樑面對爭議皆不說明，早已不適任；她也分享，曾在推動連署過程遇高齡八十歲的資深國民黨黨員，也願意填寫罷免連署書，甚至向她說：「不能只有藍綠而沒有是非，再讓謝國樑亂搞，基隆會完蛋，因此一定要站出來。」讓她相當感動。

常以台灣歷史闡述政治理念的基隆人網紅「皮筋兒」，參加不少拆樑活動、助講，她表示，基隆選民藍大於綠，因此她都以事實列舉謝國樑爭議，更能獲市民認同。

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