《焦點評論》不容利用民主 傷害民主

立法院內政委員會昨排審選罷法修正草案，國民黨立委提案擬修法提高罷免門檻。（記者朱沛雄攝）

2024/07/05 05:30

記者謝君臨／特稿

在藍白陣營強推「國會擴權法案」下，罷免聲浪延燒，國民黨急修選罷法意圖提高罷免門檻，並強調本屆適用，猶如提油救火，替基隆市長謝國樑的罷免案更添柴火。即便國民黨策略調整急轉彎，強調「不會動門檻」，改採民眾黨主張的罷免連署須附身分證影本，實則「換湯不換藥」，都是增加人民行使罷免權的難度。

民進黨團昨拂曉出擊，一早即占據內政委員會，不讓藍白強渡關山。而在朝野僵局中，撇開雙方的議事攻防不談，主軸仍應回歸人民罷免權之行使，如何訂定才是合情合理，而非引發「自肥」疑慮。

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然而，就在朝野立委為選罷法修法對峙之際，卻有一部足以撼動憲政秩序的修法草案，悄悄地叩關院會大門，即將進入委員會審查。

曾狂言「我就是比你大，怎樣！」的國民黨驚世立委翁曉玲，再度示範何謂超越憲法的立委。她領銜提出「憲法訴訟法修正草案」，目的是要讓未來憲法法庭在行使職權時，形式上都要有十位以上大法官共同參與審議才行。

但，大法官只有十五人，十月底更有七位任期屆滿，到時藍白立委若比照目前在立院程序委員會中，「卡」國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案一般，也以國會多數阻擋大法官人事同意權案，憲法法庭將因法定人數不足，被凍結其行使言詞辯論、判決、聲請案件之受理、暫時處分之裁定等職權，全面癱瘓。

預見未來憲政風暴的景況，著實令人感到擔憂。若憲法法庭連審理釋憲案的功能都被架空，猶如憲政體制的最後一道防線遭到瓦解，未來如果再有政黨提出毀憲亂政的修法並強勢通過，完全沒有辦法阻擋，只能寄望四年一次的選舉，覺醒的人民用選票告訴這些立委，民意絕非如此恣意妄為。

利用民主傷害民主，早已被學者專家認定，這是中共蠶食鯨吞台灣自由民主憲政的邪惡手法。在藍白全面沒收民主的情況下，有識之士只能窮盡一切法理及程序奮力抵抗，期盼藉由論述與抗爭喚醒民意，捍衛台灣民主。

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