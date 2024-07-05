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新華社駐台記者盯梢政論節目 國安局：確有情資 調局已立案偵辦

中國新華社駐台記者被爆料「盯梢」某政論節目，國安局長蔡明彥昨日在立法院受訪時強調，有接獲各種不同情資，已將資訊交給有關單位進行查辦，調查局已立案偵辦。（記者田裕華攝）

中國新華社駐台記者被爆料「盯梢」某政論節目，國安局長蔡明彥昨日在立法院受訪時強調，有接獲各種不同情資，已將資訊交給有關單位進行查辦，調查局已立案偵辦。（記者田裕華攝）

2024/07/05 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國新華社駐台記者被爆料「盯梢」某政論節目，要求節目主題須符合國台辦要求，以達「以台制台」效果。國安局長蔡明彥昨日在立法院受訪時強調，有接獲各種不同情資，已將資訊交給有關單位進行查辦，調查局已立案偵辦。陸委會主委邱垂正指出，行政調查若有查到具體事證，會移轉給司法機關，相關程序進行中。

立法院外交及國防委員會昨邀請國安局、陸委會、文化部、NCC、調查局等報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」。

行政調查若有具體事證 陸委會：會移轉司法機關

關於新華社駐台記者「盯梢」政論節目一案，蔡明彥提及，對這類已進入司法調查案件，國安單位不方便公開評論及說明，尊重調查局後續採取的調查規劃或採證活動。

蔡強調，對於中共在台滲透，會指導所有的國安單位，全面蒐報異常及違法事態，假如有掌握完整案況，都會交到檢調機關進行偵辦，以確保國家安全和民主體制不受到侵害。

國安局副局長黃明昭受訪提及，有接獲相關情資，都有移給相關單位偵查，其他單位立案偵辦中。

邱垂正昨在陸委會記者會表示，行政部門只能依行政職權對此進行必要行政調查。陸委會副主委梁文傑在立院受訪則說，行政主管機關範圍內可以詢問的邀請單位、被邀請單位，相關人士都已詢問，「該問的都問了」，包含新華社記者。

蔡明彥則說明，行政調查過程可能碰到窒礙難行之處，司法調查能調閱的資料比較廣泛，這部分尊重相關單位後續調查的結果。

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