男騎車衝陸軍步訓部還亮鋸子作勢攻擊 軍方壓制送警偵辦

警方逮獲王姓男子偵辦。（讀者提供）

2024/07/08 21:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名王姓男子今天下午趁陸軍步訓部大門管制哨人員忙著臨檢之際，竟直接騎機車穿越大門管制哨衝入營區，管制哨人員通報待命班趕來將他攔下，不料王男情緒激動亮出鋸子，揮舞作勢攻擊，軍方將他壓制在地，交由警方帶回偵辦，警方目前對王男偵訊中，全案朝向妨害公務、恐嚇及侵入住宅等罪嫌偵辦。

警依妨害公務、恐嚇及侵入住宅罪偵辦

陸軍步訓部今各部隊受訓報到人員多，高雄市一名王姓男子今天下午趁大門管制哨人員忙著臨檢之際，竟直接騎機車穿越大門管制哨衝入營區，管制哨人員發現，線上通報待命班趕來，軍方4人合力將他攔下。

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王男當場情緒失控，從機車前方置物籃，拿出預放摺疊鋸子，揮舞作勢攻擊，反被軍方優勢人力，將他壓制在地，通報警方到場處理，整個過程大約半小時，鳳山警分局過埤所據報到場，查扣1把折疊鋸子，將王男帶回警局偵辦。

警方調查，王男（41歲）自稱是農夫，本來就會有鋸子，這把鋸子從家裡帶來，放在機車前方置物籃，騎車經過不知道是營區才會誤闖，因被人推倒才會亮出鋸子，應非有意為之，王男父母親事後接到警方通知，才知道他騎車闖入營區。

警方目前把王男帶回偵訊中，認定王男妨害軍方執行公務，將於晚間偵訊後，將他依妨害公務、恐嚇及侵入住宅等罪嫌移送法辦。

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