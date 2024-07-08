傳李逸洋接駐日代表 矢板明夫：直接和權力中樞對話

傳下任駐日代表將由考試院前副院長李逸洋出任。（資料照）

2024/07/08 00:49

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐日代表謝長廷即將卸任，7日有消息傳出，下一任駐日代表內定將由考試院前副院長李逸洋出任。對此，日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫表示，此一人事任命顯示清德政府堅決站在自由民主陣營的決心。

矢板明夫7日晚間在臉書發文，提到有消息指總統賴清德已敲定下任駐日代表由李逸洋出任，「因李逸洋已淡出政壇多年，消息一出，讓不少人感到意外。謝長廷代表駐日已經8年，他的接班人是誰？是這2個月日本和台灣媒體最關心的人事之一。曾傳出過邱毅仁、蘇嘉全、葉菊蘭、李鴻鈞、吳釗燮、郭智輝等名字，但是到6月底為止，好像還沒有人提到過李逸洋在名單之中。」

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他分析認為：「回顧李逸洋的經歷，基本上沒有什麼外交經驗。任命他為駐日代表，或許應該是看重他的輩分吧？日本是一個按資排輩的國家，非常重視年齡和經歷。現任駐日大使謝長廷，能夠在日本受到重視，和他在台灣政界擁有的資歷和影響力有很大關係。李逸洋曾經做過內政部長、民進黨秘書長、考試院副院長，在民進黨內的資歷又比賴清德總統還要老。日方如果有重要的事情和台灣商量，李逸洋和謝長廷一樣，沒有必要層層請示，可以直接和權力中樞對話。這一點，無形中提高了東京的台灣代表處的地位。」

「另外，現在台灣各界去日本訪問的很多。如果派一個資歷淺的外交官當代表的話，很可能會把大部分時間消耗在訪日的台灣政要等的迎來送往之中，而沒有什麼精力去搞對日外交了。」最後矢板明夫還說，「李逸洋是當年捍衛言論自由的『蓬萊三君子』之一，派他出使日本，也間接顯示了賴清德政府堅決站在自由民主陣營的決心。」

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