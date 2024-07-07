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陸軍官校入伍生墜樓傷重不治 死因待調查

陸軍官校今發生入伍生墜樓喪命。（資料照）

陸軍官校今發生入伍生墜樓喪命。（資料照）

2024/07/07 23:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍官校今發生大學儲備軍官訓練團劉姓入伍生疑似從4樓墜落營區兵舍後方草皮，送醫急救傷勢過重，家屬今晚放棄急救不治，這是大學儲備軍官訓練團（ROTC）入伍生參加入伍訓首例墜樓死亡事件，真正死因仍待調查釐清。

陸軍官校目前進行正期生200多人及大學儲備軍官訓練團 （ROTC）10多人入伍訓，剛完成一週室內調適課程，尚未進行戶外訓練課程，其中ROTC劉姓入伍生（20歲）是自願從軍，但不適應軍中生活，向校方表達想要退訓，校方正協助他辦理退訓。

校方幹部今天下午巡查寢室之際，發現4樓1間寢室窗戶打開，趕緊上前往下查看，赫見劉姓入伍生倒臥營區兵舍1樓後方草皮，趕緊線上通報全力搶救劉生。

陸軍官校發現劉男疑似從4樓墜落，仍有呼吸心跳，實施心肺復甦術，並通知救護車到校，協助劉生送醫急救，但因劉生傷勢過重，家屬今晚放棄急救宣告不治。

陸軍官校今晚表示，對於發生此憾事表達不捨，案發後已於第一時間封鎖現場及聯繫家屬，全案現由憲兵隊調查中，真正死因仍待調查。

陸軍官校說，已責派高階幹部全力協助家屬處理後續事宜，另持恆宣導官兵生命教育與心理諮商輔導措施，以建立正確生命認知。

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