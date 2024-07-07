至少還要熱10天！未來一週全台燒成紅番薯 午後防雷陣雨

氣象署公布未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

2024/07/07 19:29

〔記者蔡思培／台北報導〕未來一週各地仍是夏季天氣，受太平洋高壓影響，上午多為晴朗、炎熱，但午後要留意雷陣雨發生。中央氣象署提醒，炎熱天氣還可持續至少10天，各地都是32至36度高溫，且下週各地紫外線指數都偏高，外出要做好防曬、補充水分，欲午後活動記得攜帶雨具備用。

氣象預報員葉致均表示，受太平洋高壓影響，未來一週多為晴朗、炎熱天氣，但午後要留意雷陣雨發生。下週二前大台北地區、中南部近山區可能有局部高溫發生機會，溫度普遍可達36度以上；週三後風向轉偏南風至西南風，高溫區域轉變，除了大台北地區有36度高溫，花東縱谷到台東也可能出現36度以上高溫。

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未來一週台灣與外島地區紫外線指數都是紅色「過量級」、紫色「危險級」，民眾在外曝曬15至20分鐘，就可能被曬傷。氣象署提醒民眾避免非必要戶外活動，注意防曬、多補充水分。長者、孩童、慢性病患、戶外工作或運動者應遠離高溫環境。

葉致均提醒，明、後兩天都是東南風為主，明天西半部地區、各地山區易有午後雷陣雨，外出要留意天氣變化。後天恆春半島有短暫降雨，其他地區雖有午後雷陣雨但已有趨緩。

下週三起風場會轉為偏南風，沿海中南部地區清晨至上午可能有零星降雨，午後中部以北、宜蘭花蓮地區要留意雷陣雨。下週四風場轉西南風，屆時迎風面南部地區有不定時短暫降雨，其他地區以午後雷陣雨為主。下週五太平壓高壓勢力又增強，風場轉回偏南風，要留意午後雷陣雨。

氣象署公布未來一週雨勢圖。（中央氣象署提供）

明天各地紫外線指數都偏高，外出要做好防曬並補充水分。（圖擷自中央氣象署網站）

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