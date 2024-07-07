鄭任副閣揆攀政治高峰 屢遭鎖定攻擊

鄭文燦簡歷

2024/07/07 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕前桃園市長、海基會董事長鄭文燦疑涉入土地開發弊案，法院裁定五百萬元交保，鄭文燦的政治生涯，雖在行政院副院長攀上權位最高峰，但任內卻不斷遭在野黨鎖定攻擊，從深偽影片、與詐騙主嫌關係、桃園捷運綠線北機廠遷移到變更埔心牧場使用分區等，成為發最多澄清稿的副閣揆。而此次涉入的土地開發案，被認為是從去年大選以來，再受攻擊的延長賽。

深偽影片、與詐騙主嫌關係等

鄭文燦二○二三年一月卅一日接任行政院副院長到今年五二○卸任，在副閣揆任內，就一直被外界指稱是「地下院長」。他一上任就親自致電六都市長，邀請列席行政院院會，陳建仁內閣幾個關鍵爭議，幾乎由他開會協調，找出解方，從人事、預算、政策與跨部會的溝通協調，也做出實績。

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多項關鍵爭議 都由鄭出面拆彈

像是消防員權益修法、延長桃園航空城先建後遷期程、桃園捷運棕線、台中捷運藍線核定，鄭文燦一一「拆彈」，甚至去年超思進口蛋爭議延燒之際，鄭文燦也多次親自上媒體闢謠，公開合約細節。

今年初長榮航空揚言罷工，鄭文燦召集交通部、勞動部、長榮航空及桃園機師工會等代表，出手化解春節、清明連假罷工危機；地區醫院不滿護理人員夜班津貼有差別待遇，宣布今年三月八日上街頭抗議，在陳抗前四天，鄭文燦緊急出面，讓醫護人員取消街頭抗議。

去年八月的卡努颱風重創南投，時任內政部長林右昌、行政院長陳建仁曾指責南投縣長許淑華防災不力，地方與中央互槓，處事圓融的鄭文燦仍親自坐鎮南投縣災害應變中心，承諾會給南投縣充分支持。在台中市檢出唯一一盒台糖豬肉瘦肉精的風波中，他還力邀市長盧秀燕吃酸菜白肉鍋挺台灣豬，甚至讓國民黨雲林縣長張麗善公開支持鄭文燦在五二○後當行政院長。

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