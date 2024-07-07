為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

感謝天公伯！中部4水庫幾全滿 年底前用水無虞

湖山水庫今天蓄水率仍維持100%，持續出現自由溢流的美景。（圖由中水局提供）

湖山水庫今天蓄水率仍維持100%，持續出現自由溢流的美景。（圖由中水局提供）

2024/07/07 09:46

〔記者陳建志／台中報導〕台灣今年春雨偏少，一度讓各地水情拉警報，所幸後來4月鋒面和5月底6月初的梅雨，適時在水庫集水區降雨，讓各水庫進帳明顯，水利署中區水資源局表示，中部湖山、鯉魚潭、德基和日月潭4座主要的水庫，目前蓄水率都超過9成，湖山水庫更達滿水位，到年底前民生、灌溉用水都無虞，希望到9月時都能達滿水位，這樣明年初一期灌溉用水也將無虞。

今年初因春雨偏少，讓全國各地的水情拉警報，3月22日時新竹、苗栗、台中、北彰化，轉為水情提醒的「綠燈」，為實施精準節水措施，並在夜間離峰時段11時至隔日早上5時實施減壓供水，有「類黃燈」的概念，但在時段上減少兩小時。

所幸4月下旬起，鋒面接連在集水區降雨，讓水庫蓄水止跌回升，6月中上旬梅雨鋒面在上游集水區降雨，讓水庫蓄水持續增加，近日也陸續降下午後雷陣雨，讓供應中部用水的4座主要水庫蓄水都趨於穩定。

今天上午9點時，雲林湖山水庫達滿水位，蓄水率100%，蓄水量5064萬噸；苗栗鯉魚潭水庫蓄水率達99.7%，蓄水量1億1516萬噸；台中德基水庫蓄水達91.9%，蓄水量1億7342萬噸；日月潭水庫蓄水率也達90.52%，蓄水量1億1721萬噸，蓄水都接近滿水位。

中區水資源局長莊曜成表示，今年3月時，中部水情燈號一度轉為「綠燈」，所幸後來的鋒面和梅雨在集水區降雨，讓水庫蓄水持續增加，讓水情逐漸趨於穩定，目前中部4座主要水庫蓄水都超過9成，其中湖山水庫和鯉魚潭水庫幾乎都是滿水位，強調目前的水情穩定到今年底民生、灌溉用水都沒問題。

莊曜成表示，希望接下來能持續有午後雷陣雨在集水區降雨，讓水庫到9月時都能達滿水位，為明年初枯水期的一級稻作灌溉準備好水源。

台中德基水庫今天蓄水達91.9%，蓄水量1億7342萬噸，水情穩定。（中水局提供）

台中德基水庫今天蓄水達91.9%，蓄水量1億7342萬噸，水情穩定。（中水局提供）

鯉魚潭水庫今天蓄水率達99.7%，蓄水量1億1516萬噸，接近滿水位。（鯉魚潭管理中心提供）

鯉魚潭水庫今天蓄水率達99.7%，蓄水量1億1516萬噸，接近滿水位。（鯉魚潭管理中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
杜蘇芮進補全台5533萬噸水 霧社水庫蓄水率飆升至77％
2023/07/27 19:24

杜蘇芮進補全台5533萬噸水 霧社水庫蓄水率飆升至77％
台中鯉魚潭、德基水庫解渴 盧秀燕：可供應至7月
2023/05/23 13:26

台中鯉魚潭、德基水庫解渴 盧秀燕：可供應至7月

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
中部水庫水位回升 台電：蓄水優先、1滴水發N次電
2023/06/12 14:02

中部水庫水位回升 台電：蓄水優先、1滴水發N次電
全台水情穩定 曾文水庫蓄水率突破7成大關
2023/08/23 07:57

全台水情穩定 曾文水庫蓄水率突破7成大關
德基、鯉魚潭水庫進帳！中區水資源局：中部下半年用水無虞
2024/05/02 13:00

德基、鯉魚潭水庫進帳！中區水資源局：中部下半年用水無虞
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播