感謝天公伯！中部4水庫幾全滿 年底前用水無虞

湖山水庫今天蓄水率仍維持100%，持續出現自由溢流的美景。（圖由中水局提供）

2024/07/07 09:46

〔記者陳建志／台中報導〕台灣今年春雨偏少，一度讓各地水情拉警報，所幸後來4月鋒面和5月底6月初的梅雨，適時在水庫集水區降雨，讓各水庫進帳明顯，水利署中區水資源局表示，中部湖山、鯉魚潭、德基和日月潭4座主要的水庫，目前蓄水率都超過9成，湖山水庫更達滿水位，到年底前民生、灌溉用水都無虞，希望到9月時都能達滿水位，這樣明年初一期灌溉用水也將無虞。

今年初因春雨偏少，讓全國各地的水情拉警報，3月22日時新竹、苗栗、台中、北彰化，轉為水情提醒的「綠燈」，為實施精準節水措施，並在夜間離峰時段11時至隔日早上5時實施減壓供水，有「類黃燈」的概念，但在時段上減少兩小時。

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所幸4月下旬起，鋒面接連在集水區降雨，讓水庫蓄水止跌回升，6月中上旬梅雨鋒面在上游集水區降雨，讓水庫蓄水持續增加，近日也陸續降下午後雷陣雨，讓供應中部用水的4座主要水庫蓄水都趨於穩定。

今天上午9點時，雲林湖山水庫達滿水位，蓄水率100%，蓄水量5064萬噸；苗栗鯉魚潭水庫蓄水率達99.7%，蓄水量1億1516萬噸；台中德基水庫蓄水達91.9%，蓄水量1億7342萬噸；日月潭水庫蓄水率也達90.52%，蓄水量1億1721萬噸，蓄水都接近滿水位。

中區水資源局長莊曜成表示，今年3月時，中部水情燈號一度轉為「綠燈」，所幸後來的鋒面和梅雨在集水區降雨，讓水庫蓄水持續增加，讓水情逐漸趨於穩定，目前中部4座主要水庫蓄水都超過9成，其中湖山水庫和鯉魚潭水庫幾乎都是滿水位，強調目前的水情穩定到今年底民生、灌溉用水都沒問題。

莊曜成表示，希望接下來能持續有午後雷陣雨在集水區降雨，讓水庫到9月時都能達滿水位，為明年初枯水期的一級稻作灌溉準備好水源。

台中德基水庫今天蓄水達91.9%，蓄水量1億7342萬噸，水情穩定。（中水局提供）

鯉魚潭水庫今天蓄水率達99.7%，蓄水量1億1516萬噸，接近滿水位。（鯉魚潭管理中心提供）

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