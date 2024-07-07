一「老」永逸 ！躺不平捲不贏 中國風行「青年養老院」

「青年養老院」在中國各地如雨後春筍湧現。（摘自網路）

2024/07/07 22:19

〔編譯魏國金／台北報導〕中國年輕人在內捲與躺平之間，現在多了1個新選擇：「青年養老院」。美國之音報導，「青年養老院」在中國的近郊農村遍地開花，由於價格低廉、親近自然和具備文化特色，讓在城市職場的「內捲」青年提早「養老」過過退休生活。

報導說，蘇州近郊1座全新的青年養老院本月初籌備開張，宣傳1週人民幣500元（2230元台幣）入住。許姓負責人說，屋舍還在驗收，但群組裡已有上百人等候入住。1年前他租下山裡1間房子當咖啡工作室，之後他改為青年養老院，號召青年「回山裡養老」。

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在中國網路平台搜狐一篇「在內捲和躺平之間，這屆年輕人選擇住進養老院」的文章指出，之前一則「30歲開了1家青年養老院」的發文引發關注，「青年養老院」並不是傳統意義上的養老院，更像是民宿與心靈休息站，養老院中沒有醫療基礎設施，沒有醫院、護理師，它是一種概念，傳達年輕人對慢節奏、鬆弛的生活方式的追求。

該文說，年輕人對於「養老」的追求早有端倪，面對無休止的早8晚10，內捲到「45度」的人生，「捲又捲不贏、躺又躺不平，一整個處於『仰臥起坐』狀態」。在壓力與茫然下，「養老」成了集體訴求。

文章說，「於是1月房租1500（台幣約6700元），可以喝茶暢聊、露營燒烤、享受日光浴、擼貓遛狗的『青年養老院』，便吸引了一大批追求『養老』生活的年輕人」。

美國之音訪查中國各地青年養老院後指出，相關收費依地區與規劃的活動內容不同，比如泉州與成都1個月人民幣1200元（5350台幣）包吃包住，河北有的1個月3588元人民幣（1.6萬台幣），也有按週計費。

香港獵人頭公司IMC Talent創辦人David Xu告訴美國之音，青年養老院發展的關鍵背景是中國職場環境變差，對年輕人越趨苛刻且不友好，具體表現在加班、人事關係複雜、無意義工作增加、行政流程冗長，讓年輕人普遍對職場失望，選擇逃避。

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