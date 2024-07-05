謝國樑列三案被告 東岸商場偵字案

基隆市長謝國樑（左）和政策推廣大使楊寶楨。（資料照，記者盧賢秀攝）

2024/07/05 05:30

底渣、電動機車案 列他字案被告

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市長謝國樑上任不到兩年，先後因天外天垃圾資源回收廠底渣再利用標案、強闖東岸商場點交及公益青年就業電動機車補助等涉刑案而列被告。強闖東岸商場案，謝國樑被控強盜等罪，由於對象明確、犯罪事實具體，基隆地檢署在傳訊謝後已轉分「偵」字案；另外底渣再利用標案與電動機車補助兩案，則將謝列為圖利罪「他」字案被告。

基隆市東岸地下停車場及商場租約今年一月卅一日期滿，基隆市政府去年底重新招商，由微風集團得標。基市府交通處與警方二月一日凌晨進入商場點交，原營運商主富服裝公司（NET）控告謝國樑、交通處長王圳宏等人涉犯強盜、無故侵入建築物、竊佔與毀損等罪。

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基隆地檢署檢察官今年三月傳訊謝國樑等人後，已於五月間將全案由「他」字案轉為「偵」字案，至於是否涉犯強盜等罪，將由檢察官認定。

基市府去年十月推出公益青年就業電動機車補助案，市府宣布共有光陽機車的i-One都會版、S6Rex，及中華汽車的eMOVING勁炫125超質款三款車納入專案補助，市民質疑謝國樑圖利特定廠商，涉犯貪污治罪條例圖利罪，今年三月底向基隆地檢署告發，檢察官已將謝國樑列為他字案被告。

此外，基市府去年辦理天外天垃圾資源回收廠底渣再利用標案，得標廠商吉衛公司每公噸處理費用台幣二萬五千元；民進黨基隆市議員鄭文婷質疑，吉衛每噸處理費是前廠商永盛公司近十五倍，去年八月告發謝國樑涉犯貪污治罪條例圖利罪；檢方將謝列為圖利罪他字案被告。

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