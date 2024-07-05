綠營︰謝國樑惹怒選民 藍營︰政策有感

民進黨議員鄭文婷（資料照）

2024/07/05 05:30

國民黨議員︰政策良善 執行不夠周全

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑上任一年半即遭發動罷免，民進黨議員批謝政策爭議不斷，完全是自己點火，施政不力才會燒起人民之怒；國民黨議員則為謝說話，認為他做事認真，罷免無理，但對「電動機車之亂」，卻僅稱「政策良善但執行不夠周全」。

民進黨議員張顥瀚指出，謝國樑上任至今重大建設紛紛停擺，包括市府大樓、停六停車場等，這些在林右昌市長任內就已向中央爭取經費，謝上任就喊停，改民間促參、都市更新，等到何年何月？缺乏對基隆長遠發展願景。

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民進黨議員鄭文婷說，謝上任施行的公益青年就業電動機車、人工草皮、城市代言人和飛灰底渣處理費等，引起爭議；無重大建設、只辦煙火式活動，但去年辦超跑嘉年華假日封路大塞，海洋廣場放白色沙發也被罵翻。

民進黨議員︰政見常跳票 朝令夕改

民進黨議員張之豪表示，國民黨說東岸商場爭議是謝為保護基隆人財產，但根據契約，停止續約前市府就可轉移產權，所以產權很快就登記為基市府所有，既然如此，二○二四年二月一日凌晨，謝國樑又為何派警力夜闖東岸商場？東岸停車場又為何是微風集團得標？為何簽約廿年又加十年？是謝國樑將東岸商場「賤價委商」，而非「保護公產」，國民黨根本顛倒是非。

民進黨議員吳驊珈說謝政見常跳票，染疫慰問金從確診者一萬元改為低收、中低收和弱勢才發；公益電動機車朝令夕改全無配套，申請方案亂七八糟，迫使民眾半夜排隊。

國民黨議員何淑萍則表示，謝推動行人友善、綠底斑馬線、綠腳丫等政策，讓基隆行人事故死亡數降低；還有「寧靜街坊專案」，聯合稽查與移動式聲音照相科技執法，加倍開罰擾民的夜間噪音車，推動一區一室內兒童樂園，民眾很有感。

國民黨議員鄭愷玲說，都市更新是城市蛻變的指標，謝國樑成立都更辦公室，在聯宏社區駐點，「安樂一期」即將招商，改善居住品質。

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