鄭文燦涉貪 檢掌握台塑前高層行賄細節

桃園地院裁定鄭文燦以500萬元交保並限制出境出海。（記者余瑞仁攝）

2024/07/07 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦涉嫌土地開發案收賄被聲請羈押，桃園地院審理後裁定以五百萬元交保，據指出，此案關鍵是華亞科學園區旁一筆九．五公頃農地地主組成重劃會，向市府申請自辦市地重劃為產業專用區，主導重劃會的台塑集團前高層拿出五百萬元，透過重劃會中與鄭文燦熟悉的台塑集團顧問廖俊松父子等人，送錢到市長官邸由鄭收受，鄭事後主導由市府通過該重劃案。

據指出，捲入此案的台塑集團高層，是被稱為台塑三巨頭的總管理處前總經理楊兆麟、前副總經理兼發言人侯水文（均已退休）及擔任華亞重劃會主任委員的台塑集團顧問廖俊松，與廖在台塑集團任職的兩個兒子等人，於上月間被檢調搜索約談，多人坦承交付五百萬元現金給鄭文燦。

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重劃案推動中，檢調即已接獲檢舉監控追查，更掌握廖家父子等人二○一七年九月間進入市長官邸的畫面，事後搜索約談時，相關人員均坦承送錢，鉅細靡遺交代行賄過程及賄款面額、包裝等細節。

鄭文燦涉收賄後主導重劃案，指示市府經濟發展局多次開會審議，儘管該筆農地於都市計畫通盤檢討時，依法應納入區段徵收，仍想方設法勉強通過該自辦重劃案，但送請內政部都市計畫審議委員會審議並未通過。

鄭隔年退回五百萬 檢已釐清金流

對於鄭文燦於涉嫌收賄後隔年八月退回五百萬元賄款，檢調研判，可能鄭當時察覺此案會引起檢調追查，為撇清而將賄款退回；然而檢調已掌握釐清賄款金流，並認為過程中鄭有隱匿犯罪所得行為，除涉嫌貪污治罪條例，也涉犯洗錢防制法。

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