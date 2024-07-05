今年預估經濟成長3.94％ 軍公教調薪啟動

行政院發言人陳世凱表示，軍公教調薪有一定機制，會在七月底定案完成相關程序。 （記者鍾麗華攝）

2024/07/05 05:30

卓揆：政府必須帶頭示範拚經濟

〔記者鍾麗華／台北報導〕明年軍公教是否調薪受到關注，行政院長卓榮泰昨在院會表示，今年預測經濟成長率三．九四％，政府必須帶頭示範拚經濟，因此明年度全國軍公教的薪資待遇會往合理方向調升，他指示人事總處邀集相關部會，立即啟動明年軍公教員工待遇調整作業機制。

政院：七月底定案 完成相關程序

由於明年度中央政府總預算會在七月底出爐，軍公教加薪是否來得及編入明年總預算？行政院發言人陳世凱表示，軍公教調薪有一定機制，會在七月底定案完成相關程序。至於軍公教待遇審議委員會是否納入基層員工代表？他則表示，會與人事總處討論。

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陳世凱轉述，卓榮泰在院會中針對明年軍公教員工待遇調整提示，考量我國近幾年來經濟穩定成長，以今年為例，預測經濟成長率三．九四％，在此正向經濟指標背後，反映出所有國人共同辛勤努力的成果。

盼民間企業跟進 讓更多國人加薪

卓榮泰強調，政府必須帶頭示範拚經濟，因此明年度軍公教薪資待遇會往合理的方向調升，希望民間企業也同樣將經濟成果分享給每一位員工，讓更多國人獲得實質加薪，共享經濟成果。

根據行政院人事行政總處資料，從二○○○年以來，軍公教已調薪六次，分別是二○○一、二○○五、二○一一、二○一八以及二○二二、二○二四年；其中又以二○二二、二○二四年加薪幅度最高為四％，今年加薪約七十三萬餘名軍公教受惠，中央與地方政府年增經費二九八億元。

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