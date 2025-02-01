吳靜怡曝︰遭警員一路尾隨跟蹤令她心生恐懼

媒體人吳靜怡發文透露，自己參加罷免團體活動期間，竟遭台北市信義警分局員警刻意尾隨跟蹤，對方聲稱是執行「上面長官」指示，令她心生恐懼。（圖擷取自@gracewooh 社群平台Threads、「Grace Woo」臉書，本報合成）

2025/02/01 17:55

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吳靜怡爆「遭警跟蹤」 信義分局：有違比例原則分局長自請處分

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委在立法院強刪總預算，引發各地民眾不滿，點燃全台大罷免行動，並陸續傳出有不理性的奧步行為出現。媒體人吳靜怡發文透露，自己參加罷免團體活動期間，竟遭台北市信義警分局員警刻意尾隨跟蹤，對方聲稱是執行「上面長官」指示，令她心生恐懼；對此，信義警分局稍早回應稱，跟蹤是為保護對方安全。

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吳靜怡今（1）日下午在臉書、Threads發文透露，她今日身松山慈惠堂四獸山市民森林大招牌旁，擔任罷免徐巧芯團隊的志工。然而，她在活動期間注意到，自己從發春聯、離開廟宇到山下後前往台北101、再折回廟口拿遺忘的春聯、到永春派出所後又到信義微風，座車後方一直有1名騎機車的員警，「不離不棄」地尾隨其後。

根據吳靜怡分享的錄影畫面顯示，該名員警被攔下詢問為何一直跟著她，對方則不斷以「我就是在執行公務」、「按照上面的指示」、「我是聽長官指示」等內容跳針回答，且她結束錄影蒐證後，這名員警仍持續跟蹤她。對此，吳靜怡直言，「顯然警察的上頭長官很大，即便我去了警察局也沒用，必須繼續執勤。」

吳靜怡怒斥，「請問蔣萬安市長、徐巧芯立委，大過年的，要求警員跟蹤我這個小老百姓意義在哪裡？」、「以前戒嚴時期姓蔣的用警察監控民眾，現在姓蔣的還是照幹嗎？戒嚴第一品牌，蔣萬安！」、「誰可以告訴我，在民主國家對弱女子一路的跟蹤為勤務工作，到底是在保護我，還是想故意讓我心生恐懼？」。

吳靜怡也補充，請民眾不要去出征警察，對方也很辛苦，並向喊話保衛中華民國才是蔣家該做的，不是高層指示跟蹤一位普通到不行的人民，「警察不是任何一位權勢官員的走狗，請給台灣人尊嚴！國民黨應該要給中華民國尊嚴！」。

針對吳靜怡的指控，信義分局稍早回應稱，此舉是因應桃園發生相關罷免活動遭立場不同人士滋擾狀況，為保障不同立場民眾安全，遂派遣警力協助安全維護工作，依法執行，維護公眾安全，以達「保障合法、取締非法、防制暴力」。

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