吳靜怡爆「遭警跟蹤」 信義分局：有違比例原則分局長自請處分

媒體人吳靜怡發文透露，自己參加罷免團體活動期間，遭台北市信義警分局員警刻意尾隨跟蹤，對方聲稱是執行「上面長官」指示，令她心生恐懼。（圖擷取自@gracewooh 社群平台Threads、「Grace Woo」臉書，本報合成）

2025/02/01 18:09

相關新聞

吳靜怡曝︰遭警員一路尾隨跟蹤令她心生恐懼

〔記者邱俊福／台北報導〕罷免國民黨立委徐巧芯團隊今於松山慈惠堂山下虎山登山口申准發送春聯與傳達民主理念活動，並邀政治評論員吳靜怡一同參與，吳靜怡事後卻於臉書指控，從上山到山下，一直被警察跟蹤，並要求北市長蔣萬安給交代。北市警信義分局對此強調，北市長蔣萬安、立委徐巧芯等人中午到松山慈惠堂參拜，也為防止不同意見民眾衝突，遂派員跟隨參加罷免活動的知名人物，但員警跟隨離活動現場有一段距離，確逾越比例原則，現場指揮官分局長李憲蒼指令欠缺明確，已自請處分。

請繼續往下閱讀...

信義分局表示，罷免國民黨立委徐巧芯團隊以「發送過年春聯，傳達民主理念」為由，在今天上午9時至12時許，在松山慈惠堂山下虎山登山口申准合法集會活動，為安全維護勤務，便編派警力於現場進行秩序維護及交通疏導；台北市長蔣萬安、藍委徐巧芯等人則中午要至松山慈惠堂參拜，並發送福袋。

信義分局說明，本日被罷免人接連參加慈惠堂與奉天宮參香活動，現場有眾多被罷免的支持者，且群眾情緒高漲，為防止不同意見民眾衝突，分局遂派遣員警跟隨參加罷免活動的知名人物，惟跟隨至信義分局五分埔派出所一帶，已距活動現場有一段距離，確逾越比例原則，現場指揮官分局長下達指令欠缺明確，已自請處分，之後將精進勤務作為，以符合民眾期待。

吳靜怡在網路社群以「蔣萬安好大，葛瑞絲好怕！萬安警總的演習。」為題，指控從松山慈惠堂到永春小公園，一路被警察跟蹤，一直繞到派出所才敢停車，請警局警員溝通，結果警察還是繼續跟，認為「蔣萬安是不是要給小市民弱女子一個交代？」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法