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    礁溪廂型車遭賓士攔腰撞翻11人送醫 驚悚畫面曝光

    宜蘭礁溪玉龍路一處路口，今天下午發生福斯廂型車遭賓士攔腰撞上，造成11人受傷送醫。（圖由警方提供）

    宜蘭礁溪玉龍路一處路口，今天下午發生福斯廂型車遭賓士攔腰撞上，造成11人受傷送醫。（圖由警方提供）

    2025/02/01 21:16

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉玉龍路一處路口，今天（1日）下午發生福斯廂型車與紅色賓士休旅車相撞車禍，造成11人受傷送醫，路口監視器拍攝畫面顯示，2車行經這處沒有交通號誌路口時疑未減速，福斯遭賓士攔腰撞上後側翻，過程相當驚悚。

    今天下午3點43分，49歲趙姓男子駕駛的福斯廂型車，從礁溪鄉玉龍路二段293巷南往北行駛，行至事故路口時，與65歲林姓男子駕駛、東往西方向行駛的的賓士休旅車碰撞，福斯車內有10人，賓士1人，消防局救護車到場時，2車駕駛與乘客均自行脫困，陸續被送醫治療，傷勢均無大礙。

    路口監視器拍下事發經過，2車行經這處沒有交通號誌路口時疑未減速，福斯被賓士攔腰撞上後側翻，賓士車頭全毀，現場讓人怵目驚心，雙方駕駛都沒有酒精反應，肇事責任歸屬仍待調查釐清。

    礁溪警分局呼籲駕駛人，開車行至路口時應注意道路標誌或標線，並減速慢行，避免交通事故發生。

    路口監視器拍下福斯廂型車遭賓士休旅車攔腰撞上的畫面（紅圈處）。（圖由警方提供）

    路口監視器拍下福斯廂型車遭賓士休旅車攔腰撞上的畫面（紅圈處）。（圖由警方提供）

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