中國外交官遭巴拉圭驅逐 日媒曝︰拿「進口牛肉」威脅與台斷交

巴拉圭是全球牛肉出口大國。示意圖。（資料照，彭博）

2025/03/06 19:58

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戰狼吃癟！公然煽動巴拉圭議員拋棄台灣 中國外交官被驅逐

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴拉圭是台灣南美洲國家的唯一友邦，同時也以親日聞名，然而近年中國政府持續滲透巴拉圭，意圖煽動巴拉圭「棄台投中」。日媒《產經新聞》今（6日）爆料，去年12月有中國外交官提出「擴大進口牛肉」為條件，要求巴拉圭政府與台灣斷交、跟中國建交，反遭堅守原則的巴拉圭政府驅逐出境。

根據日媒《產經新聞》報導，近日台北市有一場專為日本企業舉辦的試吃會，現場還提供產自南美洲巴拉圭的牛肉。報導指出，巴拉圭是全球牛肉出口大國，然而自從俄烏戰爭爆發後，為支持烏克蘭、制裁領軍侵略的俄羅斯，巴拉圭將出口至俄羅斯的牛肉量降到最低，使得出口量大幅下滑，目前巴拉圭正在尋找能夠填補缺口的替代市場。

目前巴拉圭將焦點轉移至日本，希望日本能夠批准從巴拉圭進口牛肉，使巴拉圭能夠推動牛肉出口，加強2國互惠貿易合作。巴拉圭駐日大使、日裔移民第二代豐歲（Mario Masayuki Toyotoshi）表示，「（巴拉圭）並非單方面要求日本開放牛肉進口，而是希望能夠在日本面臨全球物價高漲的背景下，提供價格低廉的肥料與飼料。」

豐歲透露，巴拉圭與中國並無外交關係，因此完全無法向中國出口牛肉，不過既便中國、俄羅斯是食用牛肉的潛在龐大市場，巴拉圭仍堅守原則，不得不放棄2國市場。報導指出，儘管巴拉圭只有約700萬人口，但對友邦卻是情義相挺，更是台灣在南美洲唯一的邦交國，前日本駐巴拉圭大使讚譽巴拉圭是「堅守原則、毫無動搖」的國家。

然而，中國正負卻不斷試圖滲透巴拉圭，影響該國政治。一名中國外交官在去年12月，以聯合國某會議為名義，成功入境巴拉圭，然而這名外交官該場議會中，以協助擴大當地產品出口為條件，要求巴拉圭捨棄台灣、轉而承認中國為國家，由於對方違反當初入境的目的，因此這名中國外交官最終被巴拉圭驅逐出境。

2023年統計數據，目前台灣進口牛肉來源國以美國為最大宗，佔比約38%，其次是巴拉圭26.6%、澳洲18.6%; 巴拉圭的決定是對的, 宏都拉斯跟中國建交後, 宏都拉斯卻沒有得到想要的進口白蝦承諾，甚至被壓低價格。 — Taky Jam （@takyjam） March 6, 2025

巴拉圭是台灣在南美洲唯一的友邦，台灣也是僅次於智利，巴拉圭牛肉的第2大買家。示意圖。（家樂福提供）

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