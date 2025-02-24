日本前大使：北京滲透巴拉圭 逼與台斷交

前日本駐巴拉圭大使中谷好江透露，中國曾利用疫苗問題，試圖迫使巴拉圭 「棄台投中」。（路透檔案照）

2025/02/24 22:38

〔編譯盧永山／綜合報導〕巴拉圭是南美洲唯一與台灣建交的國家，向來也以親日聞名。日本《產經新聞》近日訪問前日本駐巴拉圭大使中谷好江，他親眼目睹了中國對巴拉圭的滲透，並透露在武漢肺炎（COVID-19）疫情開始爆發期間，中國曾利用疫苗問題，試圖迫使巴拉圭 「棄台投中」，最終巴拉圭在日本、台灣與美國合力支援下度過難關。

中谷好江表示，去年12月，中國代表團申請簽證入境巴拉圭，參加聯合國教科文組織（UNESCO）非物質文化遺產政府間委員會會議，但率團的中國代表團團長、中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉沒有出席該項會議，而是去了巴拉圭國會。

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在離開巴拉圭國會時，徐偉對記者表示，「世界上只有一個中國，巴拉圭應該儘快糾正與台灣的錯誤外交關係，朝正確的方向 前進。」他的發言被當地媒體廣泛報導，巴拉圭政府隨後取消了許偉的簽證，並要求他在24小時內離境。據了解，徐偉試圖敦促巴拉圭國會議員重新思考與台灣的外交關係，似乎要逼巴拉圭「棄台投中」。

中谷好江表示，巴拉圭政府的做法有充分依據，徐偉簽證被取消的理由不是他的言論，而是他違反了申請簽證時的申報目的，而且他入住與申請時登記的不同飯店。巴 拉圭政府的理由在法律上完全站得住腳，中國方面無法反駁，只能接受。

中谷好江還透露，在武肺疫情期間，中國曾利用疫苗向巴拉圭施壓，這場鬥爭非常激烈。當時中國優先向建交的國家提供疫苗， 導致巴拉圭一度成為全球疫苗接種率最低的國家，中國曾表示要提供巴拉圭相對低廉的中國製疫苗，但附帶條件是要巴拉圭處理對台「外交關係」，但遭到巴拉圭政府斷然拒絕。

中谷好江指出，中國轉而向巴拉圭的各州政府施壓，雖然有幾位州長想要購買中國製疫苗，但按規定必須由國家統一採購，因此最終沒有實現。當時巴拉圭國內爆發反政府示威，抗議民眾高喊「總統無法保護巴拉圭人民的生命，無法取得疫苗，讓這種不重視國民生命的政府下台」口號，這場示威活動規模之大，甚至連各國外交使團都擔心巴拉圭政府會垮台，但巴拉圭政府挺過這場風暴，沒有向中國屈服，並自行從智利等國家取得疫苗，實在令人敬佩。

中谷好江也提到與台灣外交人員的合作，她表示，擔任駐巴拉圭大使的好處之一是能夠與台灣大使成為朋友，全世界目前只有12個國家承認台灣，因此正式的大使也只有12人，他們都是非常優秀的人才，有卓越的情搜與分析能力，在中國透過疫苗外交施壓的時候，「我們與美國、台灣的大使們密切討論，思考如何幫助巴拉圭，避免他們因為疫苗而選擇與中國建交」。

中谷好江說，由於當時沒辦法立刻提供疫苗，美國除了提供醫藥品之外，軍方還設置了簡單的病床與帳篷， 台灣支援醫藥品與氧氣瓶，日本則與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，提供用於儲存疫苗的大型冷凍設施，並協助疫苗管理、預防接種計畫、人員培訓等協助；在日美台的合力支持下，巴拉圭的衛生保健系統最終得以強化。

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