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    初四北返車潮湧現 國道3路段恐塞到凌晨3點

    大年初四國道湧現大量北返車潮。（記者田裕華攝）

    大年初四國道湧現大量北返車潮。（記者田裕華攝）

    2025/02/01 20:55

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天是大年初四（2月1日），春節連假進入尾聲，各地湧現北返車流。高速公路局表示，國道1號苗栗-湖口、國道3號大山-香山、國道5號宜蘭-坪林，三路段的北向車流預估會跨夜至凌晨兩、三點才會紓解。

    高速公路局表示，今天晚間北向壅塞路段，包括國1西螺-埔鹽系統（預估至晚間11點）、苗栗-湖口（預估至翌日凌晨2點）；國3竹山-中興（預估至晚間11點）、草屯-霧峰（預估至晚間11點）、大山-香山（預估至凌晨3點）、關西-大溪（預估至晚間9點）；國5宜蘭-坪林（預估至翌日凌晨3點）。

    高公局預估，今天整日交通量為136百萬車公里，其中北返車潮預估72百萬車公里，可能是本次連假北返高峰。科長張嘉宏表示，多數路段預估仍會雍塞至深夜，截至傍晚5點的數據，國道交通量為86.9百萬車公里。

    高公局建議用路人，透過高速公路1968網站、App及警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。高公局同時呼籲民眾開車出門養足精神、做好車況檢查，上車後正確繫妥安全帶，途中保持安全行車距離、注意車前狀況並勿超速。

    大年初四（2月1日）國道湧現大量北返車潮。圖為國道1號湖口路段晚間8時許車流。（圖取自高速公路1968）

    大年初四（2月1日）國道湧現大量北返車潮。圖為國道1號湖口路段晚間8時許車流。（圖取自高速公路1968）

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