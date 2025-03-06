濕冷！今中部以北陰雨 基隆北海岸慎防大雨

中央氣象署表示，今天中部以北、花東地區較易降雨，基隆北海岸有局部大雨。（資料照）

2025/03/06 06:47

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（6日）中部以北、花東地區較易降雨，其他各地有局部短暫陣雨。此外，氣象署凌晨4時發布大雨特報稱，東北風影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，北部及東北部天氣整天濕冷，白天高溫大約15至17度，中部約20度，花東及南部21至24度，預測中部以北及東北部低溫13、14度，南部及花東16至18度；至於離島氣溫，澎湖14至16度、金門11至15度，馬祖8至10度。

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空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

明天（7日）各地天氣偏冷。中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

8日至9日清晨北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

9日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升；基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

10日至12日東半部地區有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 16 16 ~ 18 19 ~ 23 18 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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