台灣外交部也受害！美國起訴中國駭客 涉攻擊媒體、政府機構

美國政府5日宣布，起訴12名涉嫌駭客行動的中國人士，並制裁1家中國科技公司。（路透資料照）

2025/03/06 08:45

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府5日宣布，起訴12名涉嫌駭客行動的中國人士、制裁1家中國科技公司，並懸賞1000萬美元（約新台幣3.3億元），這些人被指控長年進行間諜活動，駭入台灣外交部、美國財政部等多個機構，竊取了世界各地受害者的訊息。

據《路透》報導，美國聯邦官員指控10人合作竊取他們鎖定的資料，其中8名嫌犯為中國民間資安公司安洵（I-Soon）的員工，其餘2人則是中國公安部官員，且嫌犯全不在美國境內。

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據報導，5日公布的起訴書形容安洵是「中華人民共和國所僱用駭客生態系統的關鍵參與者」。

美國官員透露，美國國防情報局（DIA）、美國商務部、台灣、南韓、印度及印尼外交部及紐約州眾議院（New York State Assembly）都是被攻擊的目標，連批評中國的新聞機構也無法倖免。

根據這份起訴書及曼哈頓地方檢察官（又稱紐約郡地方檢察官）辦公室發布的聲明，駭客們還攻擊各種宗教人士和媒體，包括1個未具名的「美國大型宗教組織」、2家總部在紐約的報紙、1家總部位於香港的報紙，以及美國境內某州立大學。

安洵內部文件去年2月被洩露到開源代碼平台GitHub後，與中國當局的合作關係才被揭發。根據書狀，安洵利用釣魚郵件與惡意檔案，誘騙受害人輸入個資，藉此竊取資料，甚至入侵社群平台帳戶。

報導稱，安洵會向中國各地方政府兜售偷來的資料，每成功駭入一個電郵帳戶，就會用1萬至7.5萬美元（約新台幣33萬至246萬元）的價格出售，據信已得手數千萬美元。

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