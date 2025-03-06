中外交部狂嗆「戰爭奉陪到底」 美防長強硬：準備好了

美國國防部長赫格塞斯。（路透）

2025/03/06 07:02

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布3月4日起提高中國商品關稅至20%，中國則宣布對美國進口食品課10%到15%關稅，美中貿易戰開打。中共外交部發言人辦公室4日在「X」以英文發文嗆聲，稱「如果美國想要戰爭，無論是關稅戰、貿易戰或任何其他類型的戰爭，我們都準備好戰鬥到底。」對此美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）週三也強硬回應，美國已做好準備。

綜合外媒報導，中國迅速對美國的關稅採取反制措施，將對一系列美國農產品和食品的進口關稅提高10%-15%，還以國家安全為由，對25家美國公司實施出口和投資限制。

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中國外交部發言人林劍在聲明中表示，芬太尼問題是美國提高中國進口產品關稅站不住腳的藉口，該負責的是美國，而不是其他任何人。並稱美方不承認中國的努力，反而對中國誣蔑、甩鍋，並試圖加徵關稅對中國施壓和謳詐，一直在懲罰中國，並不能解決美國的問題，而且會破壞對話與合作，任何對中國施行極限施壓的人都是選錯了對象並且失算。更揚言「如果美國想要戰爭，無論是關稅戰、貿易戰還是任何其他類型的戰爭，我們都準備好戰鬥到底。」

赫格塞斯週三在福斯電視台節目中回應，「渴望和平的人必須為戰爭做好準備」。他強調，這就是「這就是我們重建軍隊的原因，這就是我們在戰士精神中重新建立威懾力的原因。我們生活在一個危險的世界，一些國家強大且崛起，但意識形態卻截然不同。」

他也說，總統川普與中國國家主席習近平有著良好的關係，美國將繼續推動歷史性的和平與的機會，作為國防部長，他的職責是確保他們做好準備。

赫格塞斯強調，如果我們想阻止與中國或其他國家開戰，我們就必須強大，總統明白，和平源於實力。

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