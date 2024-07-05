有台派稱「擋不下藍白投綠有何用？」 周軒：上街抗爭是為自己

看不慣藍白聯手毀憲亂政的民眾走上街頭抗議。（資料照）

2024/07/05 00:40

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨和民眾黨5月聯手強推國會擴權案，引發大批民眾不滿，走上街頭抗爭，但藍白無視憤怒民意，後又否決政院覆議，且白營屢次「不舉」，間接幫助藍營通過爭議法案，不免使得部分抗議民眾感到沮喪，甚至有人說出「這樣還擋不下藍白，投給民進黨有什麼用？」對此，政治工作者周軒週四（4日）直言，「上街頭抗爭是為了各位自己，真的不是為了誰！」

周軒4日深夜在臉書發文表示，晚上滑臉書看到一些發言真讓人無法理解，「台派」說「我們都已經上街頭抗爭了，還擋不下藍白，投給民進黨有什麼用？」周軒說，「我的天啊，擋下藍白不是為了民進黨。我知道現在的狀況很讓人焦躁，說真的我們在第一線的何嘗不是？」、「我希望講這句話的有什麼好建議趕快分享一下，現在投給誰可以真正擋下藍白，我馬上投爆！」

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此外還有人建議民進黨「應該界定在野黨所做所為是叛亂行為」，但周軒反問：「要做這件事，藍白馬上通過法律制定民進黨是非法政權，你覺得機率多大？」他接著說：「上街頭抗爭是為了各位自己，真的不是為了誰，我真的要不厭其煩再強調一次。」

網友表示，「真的很討厭這種說法欸，我也看到藍白這樣很生氣，但把氣出在民進黨身上是有什麼毛病啊？」、「會說出這些幹話的不是台派」、「會這麼說的，我認為是白藍反串，讓大家內鬨」、「會說這些話的人要嘛真的搞不清楚狀況，要嘛就是惡意」、「青鳥行動一開始就說要比氣長，要持續累積公民監督力量，不要讓藍白覺得可以不管民意為所欲為」、「講這種話有夠情勒的」。

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