「冷心低壓」通過午後大雷雨連番轟炸西半部 水氣雲圖曝本體

水氣雲圖揭露「冷心低壓」本體即將通過台灣。（NOAA）

2024/07/07 16:25

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「冷心低壓」接近台灣，今（7日）午後對流雲系發展相當旺盛，西半部地區大雷雨連發轟炸，氣象署針對西半部地區發布大雨特報，有3縣市更是升級豪雨特報，水氣雲圖揭露「冷心低壓」本體靠近台灣過程。

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」發文指出，高空冷心低壓靠近，台灣高空溫度變冷 （地面還是熱），大氣環境更加不穩定，垂直對流更加劇烈，午後容易大雷雨，並且延長到夜晚。

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「颱風論壇」指出，高空冷心低壓活動的高度很高，因此在在衛星雲圖上很難看的出來，必須透過水氣雲圖才能觀察到；冷心低壓在夏季很常見，如果發展的好，冷心低壓向下發展轉暖，甚至有機會成為颱風。

天氣風險公司氣象部經理、分析師吳聖宇也在臉書表示，「高空冷心低壓」是指存在於高度8-10公里或以上的高空中的一團溫度比周圍低的空氣區域，當下方的暖空氣向上升遇到高空這個溫度比較低的範圍，會更有利於暖而輕的空氣繼續往上升，因此讓空氣對流的活動更為旺盛，所以每當有高空冷心低壓通過台灣附近時，經驗上代表午後熱對流的發展會比較明顯，有機會出現大雷雨的情況。

氣象署在下午3點50分升級降雨警戒，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今南投縣及雲林縣、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，桃園以北、彰化以南地區及西半部、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

豪雨特報：南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區；大雨特報：台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、彰化縣、雲林縣平地、嘉義市、嘉義縣平地、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。

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