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傅崐萁嗆告綠營！ 自家人狠酸：別告啦⋯⋯不然以為你又被傳喚

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2024/07/04 23:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會週四（4日）排審選罷法修正草案，藍綠爆發衝突，國民黨指控民進黨將議事人員「囚禁」在原會議室，導致會議無法進行，只能裁示散會。藍營黨團總召傅崐萁還放話要提告綠營，沒想到自家人、藍營桃園市議員黃敬平跳出來呼籲「懸崖勒馬」，還忍不住酸傅崐萁「不要去告啦，不然我以為你又被傳喚！」

週四內政委員會排審選罷法修法時，因綠營立委佔領主席台導致無法開會，召委高金素梅下午在原會議室外走廊宣布轉移陣地。疑因沒聽到高金素梅宣布換地點開會，議事人員仍在原會議室，藍營立委痛批綠營「綁架議事人員」，藍委王鴻薇當下還請辦公室向中正一分局報案，傅崐萁也放話要對民進黨提告。

國民黨團下午4點多到北檢按鈴控告，告發對象是綠營所有立委，「軟禁」議事人員50分鐘，涉犯妨害自由、妨害公務及強制罪，希望檢調積極查辦。面對指控，綠委們反批抹黑，沈伯洋特別還原現場狀況指出，議事人員就待在開會場地內，也可以進出，都有直播可以看，不要造謠：總召柯建銘更批藍營是「惡人先告狀、顛倒是非」！

對此，藍營議員黃敬平4日在政論節目上被問到這件事時，語重心長表示：「我說真的……懸崖勒馬最好啦！」語畢其他來賓爆出笑聲和拍手聲。接著黃敬平又說：「這個不管怎麼罵，就這樣讓它結束啦，彼此都有個台階下。然後傅崐萁你也不要去告啦，要不然我會以為你又被傳喚……」說完再次讓來賓爆笑。

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